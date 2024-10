Κορυφαίοι αξιωματούχοι της ΕΕ πήραν τον λόγο και επιτέθηκαν εκ περιτροπής στον Ούγγρο Βίκτορ Όρμπαν την Τετάρτη για την δημοκρατική διολίσθιση στην χώρα του, τα πλήγματα που έχει επιφέρει στο κράτος δικαίου και την διαφθορά. Δεν έλλειψε η κριτική για τη στάση του προς την Ρωσία στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση Όρμπαν βρίσκεται σε αντιπαράθεση με σχεδόν όλους τους εταίρους της για μια σειρά από ζητήματα, από τα βέτο σε μια σειρά από ζητήματα, το μεταναστευτικό μέχρι αυτό που το μπλοκ θεωρεί ως αποδυνάμωση του κράτους δικαίου στο εσωτερικό της χώρας.

Στο Στρασβούργο για να παρουσιάσει τις «προτεραιότητες» της προεδρίας της Ουγγαρίας που αψηφά τους κανόνες της ΕΕ, ο Όρμπαν δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει και θα ήθελα να σας πείσω γι’ αυτό σήμερα».

Οι νομοθέτες άκουσαν με σεβασμό – με περιστασιακά χειροκροτήματα από ακροδεξιούς ευρωβουλευτές, αλλά μια θορυβώδης εκτέλεση του αντιφασιστικού ύμνου «Bella Ciao» ακούστηκε όταν ο Όρμπαν τελείωσε την ομιλία του, προκαλώντας την έκκληση της προέδρου του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα για τάξη στην αίθουσα.

Η πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα προσπάθησε να επιβάλει την τάξη λέγοντας πως «Εδώ δεν είναι Eurovision» για να συμπληρώσει «Ούτε το Caza di Papel», εννοώντας μια ισπανική σειρά που είχε το Bella Ciao στο τελευταίο επεισόδιο ενός κύκλου σε μια επική σκηνή. Προφανώς την μοναδική περίπτωση που η κα Μέτσολα έχει ακούσει τον γνωστό αντιφασιστικό ύμνο.

Αυτό ήταν το σύνθημα για τους νομοθέτες να πάρουν το λόγο και να επιτεθούν ένας προς έναν στον Ούγγρο ηγέτη με ένα μήνυμα που συνόψισε ο συμπρόεδρος των Πρασίνων Τέρι Ρίντκε, ο οποίος του είπε: «Δεν είστε ευπρόσδεκτος εδώ, αυτό είναι το σπίτι της ευρωπαϊκής δημοκρατίας».

Η επικεφαλής της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά τον Όρμπαν, αντέδρασε σκληρά, θίγοντας την καθυστέρηση της Βουδαπέστης στην υποστήριξη της ΕΕ προς το Κίεβο και στην άρνησή της να συμμετάσχει στις προσπάθειες της Δύσης να εξοπλίσει την Ουκρανία για να πολεμήσει τη Μόσχα.

«Υπάρχει μόνο ένας δρόμος για την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης για την Ουκρανία και την Ευρώπη, πρέπει να συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε την αντίσταση της Ουκρανίας με πολιτική, οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

“This is not Eurovision” says European Parliament President Roberta Metsola after a group of MEPs launch into a rendition of Bella Ciao, the song used as an anti-fascist anthem.

The singing started after a speech in the house by Hungarian PM Viktor Orban. pic.twitter.com/rvs8pag5sP

— Jack Parrock (@jackeparrock) October 9, 2024