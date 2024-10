Ποιός θέλει να τον προσλάβει δισεκατομμυριούχος; – Τα τρία προσόντα

Ο 66χρονος δισεκατομμυριούχος Τζέι Τσάουντρι είναι επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της εταιρείας ασφάλειας cloud Zscaler.

Όταν αναζητά να προσλάβει έναν νέο υπάλληλο για μία από τις πέντε εταιρείες που έχει ιδρύσει , είτε πρόκειται για υψηλόβαθμη θέση, είτε για θέση πρακτικής, δίνει προτεραιότητα σε τρεις συγκεκριμένες αρετές, απ’ ότι ανέφερε στο CNBC.

Ποιές είναι αυτές οι αρετές;

Η νούμερο 1 προϋπόθεση που αναζητά ο Τσάουντρι είναι το πάθος, λέει.

«Όταν οι άνθρωποι είναι παθιασμένοι και έχουν πείσμα, αυτόματα εργάζονται σκληρά», λέει. Έχουν αυτό το κίνητρο για να συνεχίσουν να πιέζουν και να λύνουν προβλήματα.

Επιπλέον, προσθέτει, «η δουλειά δεν είναι πλέον δουλειά. Την απολαμβάνουν και τα αποτελέσματα καταλήγουν να είναι έντονα».

