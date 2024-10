Η ανάρτηση με… νόημα της Μπέριλ ΜακΚίσικ: «Ελπίζω ο γιος μου όταν μεγαλώσει να μην κάνει τα ίδια σκ@τ@»

Ένας από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στην ήττα από τη Φενέρμπαχτσε με 82-71 για την πρεμιέρα της Euroleague, ήταν ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο Αμερικανός ωστόσο στην τελευταία περίοδο του αγώνα, είχε μια έντονη λογομαχία με έναν φίλαθλο της τουρκικής ομάδας από την εξέδρα, φάση που όπως είπε ο ίδιος τον έβγαλε εκτός αγώνα.

Η σύζυγος του παίκτη του Ολυμπιακού τοποθετήθηκε δύο μέρες μετά το συμβάν σχολιάζοντας «καυστικά όσα έγιναν στην Κωνσταντινούπολη από οπαδούς της Φενέρ.

I hope my son is raised right to not be doing shit like this when he grows up pic.twitter.com/eA0eJjFBpT

— Μπεριλ Μακισοπουλου (@berilmckissic) October 4, 2024