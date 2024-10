Και η Μπρέντφορντ το… βιολί της

Η Μπρέντφορντ έγινε την περασμένη εβδομάδα, η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ, που κατάφερε να πετύχει γκολ στο πρώτο λεπτό σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Οι «μέλισσες» είχαν σκοράρει στο 22ο δευτερόλεπτο κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι, στο 23ο εναντίον της Τότεναμ και στο 38ο απέναντι στην Γουέστ Χαμ.

Όλοι περίμεναν λοιπόν να δουν αν η Γουλβς είχε μάθει το… μάθημα της ή αν θα κατάφερνε η Μπρέντφορντ να πετύχει γκολ ξανά (για τέταρτο συνεχόμενο ματς στην Πρέμιερ Λιγκ) στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης.

Η Γουλβς λοιπόν δεν δέχθηκε γκολ στα πρώτα 59 δευτερόλεπτα του αγώνα, για να θεωρηθεί ότι το γκολ επιτεύχθηκε στο πρώτο λεπτό.

Δέχθηκε όμως το γκολ στο… 65ο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού, με τον Νέιθαν Κόλινς να βρίσκει δίχτυα για τους γηπεδούχους και να δίνει φυσικά το προβάδισμα στην ομάδα του.

It might not be inside the first minute…

But, @BrentfordFC have scored inside two minutes! 😅 pic.twitter.com/XTJzlnwvJS

— Premier League (@premierleague) October 5, 2024