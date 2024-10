Στη συνοικία Culver City του Λος Άντζελες, λίγα μόλις τετράγωνα μακριά από το στούντιο της Sony Pictures, η Apple ξεκινά την κατασκευή ενός εκτεταμένου κτιρίου γραφείων 536.000 τετραγωνικών ποδιών που θα αποτελέσει την έδρα της στην περιοχή. Ο τεχνολογικός γίγαντας σχεδιάζει να διπλασιάσει το εργατικό δυναμικό του σε περισσότερους από 3.000 υπαλλήλους μέχρι το 2026.

Αλλά οι ηθοποιοί, οι συγγραφείς και οι παραγωγοί στο Χόλιγουντ που υποθέτουν ότι η αυξανόμενη παρουσία της Apple στην πόλη θα προαναγγείλει μια αύξηση των δαπανών στο κινηματογραφικό της τμήμα μπορεί να απογοητευτούν, σημειώνει το Bloomberg.

Η Apple επανεξετάζει την κινηματογραφική της στρατηγική μετά τις απογοητευτικές εισπρακτικές επιδόσεις αρκετών ταινιών μεγάλου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών του Μάρτιν Σκορτσέζε «Οι δολοφόνοι του λουλουδένιου φεγγαριού», «Ναπολέων», «Άργκελ» και «Fly me to the moon». Η Apple ακύρωσε τα σχέδια για την κυκλοφορία της ταινίας Wolf -μια κωμωδία δράσης με πρωταγωνιστές τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Μπραντ Πιτ- σε χιλιάδες κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως.

Αντ’ αυτού, η ταινία έκανε το ντεμπούτο της σε περιορισμένο αριθμό αιθουσών πριν γίνει διαθέσιμη στην υπηρεσία streaming Apple TV+ στις 27 Σεπτεμβρίου. Η Apple σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει παρόμοια προσέγγιση με τους επόμενους τίτλους που έχει προγραμματίσει, συμπεριλαμβανομένου του δράματος Blitz, που διαδραματίζεται την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Apple, η οποία προηγουμένως σκόπευε να ξοδεύει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως σε blockbusters για τους κινηματογράφους, δεν θα επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη με μια ευρεία, παγκόσμια κινηματογραφική κυκλοφορία μέχρι τον Ιούνιο με το F1 – μια ταινία με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ ως πρώην οδηγό της Formula 1 που επιστρέφει στους αγώνες για να καθοδηγήσει ένα ανερχόμενο αστέρι.

H κινηματογραφική στρατηγική της Apple

Η αλλαγή στην κινηματογραφική στρατηγική αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επαναφοράς στο στούντιο της Apple στο Χόλιγουντ, του οποίου ηγούνται ο Ζακ Βαν Άμπεργκ και ο Τζέιμι Έρλιχτ. Τα αφεντικά τους στο Κουπερτίνο επιδιώκουν να περιορίσουν το κόστος, όπως ανέφερε το Bloomberg τον Ιούλιο. Αφού ξόδεψε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια -και σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια- για αρκετές από τις προαναφερθείσες ταινίες, η Apple θα επικεντρωθεί τώρα στην παραγωγή περίπου δώδεκα ταινιών το χρόνο, οι περισσότερες από τις οποίες θα παράγονται με λιγότερο από 100 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια της εταιρείας και ζήτησαν να τηρηθεί η ανωνυμία τους.

Αυτό σημαίνει ότι η δέσμευση της Apple να δαπανά 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως για ταινίες δεν θα αλλάξει, αλλά θα αλλάξει η σύνθεση του κινηματογραφικού προγράμματος της εταιρείας και οι στρατηγικές κυκλοφορίας, είπαν οι πηγές του Bloomberg. Η Apple θα εξακολουθήσει να στοχεύει σε μία ή δύο μεγάλες κινηματογραφικές κινήσεις το χρόνο με ταινίες που εγκρίνονται κατ’ εξαίρεση για υψηλότερους προϋπολογισμούς, όπως η F1. Αλλά ταινίες όπως το Wolf, για τις οποίες ο Κλούνεϊ και ο Πιτ κέρδισαν συνολικά δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, θα προωθούνται ως τίτλοι streaming και όχι ως κινηματογραφικοί τίτλοι.

Τι κάνουν Netflix και Amazon

Η Apple αποσύρεται από τους κινηματογράφους την ίδια στιγμή που Netflix και Amazon αναθεωρούν τις κινηματογραφικές τους στρατηγικές. Νωρίτερα φέτος, η Netflix προσέλαβε τον παραγωγό Νταν Λιν για να επιβλέψει το κινηματογραφικό της στούντιο, το οποίο είχε δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για να παράγει περισσότερες ταινίες από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στο Χόλιγουντ. Ωστόσο, η Netflix δυσκολευόταν να ελέγξει την ποιότητα και το κόστος της παραγωγής της, η οποία σε ορισμένα έτη πλησίαζε τις 50 ταινίες. Για κάθε επιτυχία, όπως το Bird Box, υπήρχαν αρκετές αποτυχίες.

Ο προκάτοχος του Λιν, Σκοτ Στούμπερ, συγκρούστηκε επίσης με τη διοίκηση σχετικά με τη στρατηγική της για τις κινηματογραφικές αίθουσες. Ο Στούμπερ ήθελε να κυκλοφορούν ευρέως στους κινηματογράφους ταινίες όπως το The Irishman του Σκορτσέζε και το σίκουελ του Knives Out Glass Onion, αλλά δεν μπόρεσε να πείσει τον συνδιευθύνοντα σύμβουλο του Netflix Τεντ Σαράντος. Ο Λιν στοχεύει να γυρίσει λιγότερες ταινίες και να αναπτύξει περισσότερα έργα εσωτερικά για να κρατήσει το κόστος χαμηλά. Έχει εξετάσει μάλιστα το ενδεχόμενο να καταργήσει αρκετά από τα πιο ακριβά έργα που αναπτύσσονται στο Netflix.

Η Amazon προσέλαβε πέρυσι το πρώην στέλεχος της Warner Bros. Κόρτνεϋ Βαλέντι για να ηγηθεί του κινηματογραφικού της τμήματος. Στόχος της εταιρείας είναι να γυρίζει περίπου 25 ταινίες το χρόνο, 15 από τις οποίες θα βγαίνουν στον κινηματογράφο και 10 θα πηγαίνουν απευθείας στην υπηρεσία streaming Prime Video, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Όμως η Amazon δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη κάτι που να πλησιάζει αυτόν τον αριθμό τίτλων και δεν έχει κυκλοφορήσει ούτε μία επιτυχία blockbuster. Όπως τόσο το Netflix όσο και η Apple, είχε μεγαλύτερη επιτυχία στη δημιουργία επιτυχιών με τηλεοπτικές σειρές όπως το The Boys και το Fallout.

Η δύσκολη συνεννόηση και η Apple

Οι πράκτορες και οι παραγωγοί του Χόλιγουντ δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη στρατηγική των τεχνολογικών εταιρειών. Κάποιοι αμφισβητούν αν βάζουν ταινίες στις αίθουσες για να βγάλουν χρήματα ή ως μάρκετινγκ για όταν οι ταινίες πάνε στο streaming. Όπως και να έχει, οι βετεράνοι της βιομηχανίας λένε ότι πρέπει να ξοδέψουν πολύ περισσότερα για την προώθηση των τίτλων. Οι πράκτορες έχουν επίσης πιέσει την Apple και την Amazon να προσλάβουν περισσότερα στελέχη κινηματογραφικών ταινιών για να εξισορροπήσουν τον έλεγχο που ασκούν στις εταιρείες πρώην στελέχη τηλεοπτικών εταιρειών.

Το κινηματογραφικό στούντιο της Apple διευθύνεται από τον Ματ Ντέτλερ, ο οποίος στο παρελθόν ήταν προγραμματιστής στο South by Southwest Film Festival. Αναφέρεται στους Φαν Άμπουργκ και Έρλιχτ, οι οποίοι έχουν περάσει την καριέρα τους δουλεύοντας στην τηλεόραση. Η Βαλέντι αναφέρεται στην επικεφαλής του Amazon MGM Studios, Τζένιφερ Σάλκε, της οποίας η καριέρα πριν από την ένταξή της στην Amazon ήταν επίσης στην τηλεόραση. (Ο Λιν αναφέρεται στον επικεφαλής περιεχομένου του Netflix, Μπέλα Μπαχάρια, ο οποίος είναι επίσης ένα στέλεχος της τηλεόρασης).

Δεν ανέκαμψε το σινεμά μετά την πανδημία

Η επιφυλακτικότητα του Netflix να συνεργαστεί με κινηματογραφικές αίθουσες, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των αιθουσών της Apple, είναι ένα πλήγμα για τους φορείς εκμετάλλευσης κινηματογράφων που είχαν βασιστεί στους επαναστάτες της τεχνολογίας του Χόλιγουντ για να ενισχύσουν τις αλυσίδες τους που παλεύουν για να επιβιώσουν. Η κινηματογραφική βιομηχανία προσπαθεί ακόμη να ανακάμψει από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού αλλά και δύο στάσεων εργασίας στο Χόλιγουντ.

Οι επιτυχίες δισεκατομμυρίων δολαρίων στα ταμεία των ταινιών Inside Out 2 και Deadpool & Wolverine αυτό το καλοκαίρι έδειξαν ότι το κινηματογραφικό μοντέλο μπορεί ακόμη να ευδοκιμήσει, ωστόσο τόσο οι πωλήσεις εισιτηρίων όσο και ο αριθμός των κυκλοφοριών υστερούν σε σχέση με τον προ της πανδημίας κανόνα, με τα έσοδα στις ΗΠΑ και τον Καναδά να είναι περίπου ένα τρίτο χαμηλότερα από ό,τι ήταν το 2019.

Οποιαδήποτε υποχώρηση των κινηματογραφικών κυκλοφοριών αποτελεί επίσης πλήγμα για τα παραδοσιακά στούντιο που κέρδιζαν αμοιβές για τη βοήθεια στη διανομή των ταινιών της Apple στις αίθουσες: Η Sony Pictures Entertainment, η οποία διένειμε τις ταινίες Napoleon και Fly Me to the Moon, επρόκειτο επίσης να κυκλοφορήσει το Wolfs.

Στρατηγική με ασαφές μέλλον

Αν και το μέλλον της κινηματογραφικής στρατηγικής της Apple παραμένει ασαφές, στελέχη της εταιρείας λένε ότι πολλά εξαρτώνται από την απόδοση του F1. Ο τεχνολογικός γίγαντας συνεργάζεται με την Warner Bros. για τη διανομή της ταινίας, ο προϋπολογισμός της οποίας φέρεται να ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ποσό θα την έκανε την πιο ακριβή ταινία της Apple μέχρι σήμερα – και ίσως να απαιτούσε έως και διπλάσιες πωλήσεις εισιτηρίων για να βγάλει τα έξοδά της πριν κυκλοφορήσει στην υπηρεσία streaming της εταιρείας, χρησιμοποιώντας τον κανόνα για τυπικές κινηματογραφικές κυκλοφορίες.

Σε μια συνέντευξη του Ιουλίου στο Deadline, ο παραγωγός Τζέρι Μπρακχάιμερ και ο σκηνοθέτης Τζόζεφ Κοσίνσκι, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί νωρίτερα στο blockbuster Top Gun: Maverick του 2022, αρνήθηκαν να πουν πόσο κόστισε η παραγωγή της ταινίας, αλλά άφησαν να εννοηθεί ότι το ποσό ήταν κατά δεκάδες εκατομμύρια χαμηλότερο και επωφελήθηκε από φορολογικές εκπτώσεις και συμφωνίες χορηγιών.

Θεωρητικά, αυτό θα πρέπει να μειώσει το κατώφλι για την F1 ώστε να προμηθεύσει την Apple με μια σπάνια απόδοση της επένδυσης στο box office. «Δεν μπορούμε να σας δώσουμε έναν αριθμό γιατί αυτά είναι χρήματα της Apple και μπορούν να μιλήσουν γι’ αυτά», δήλωσε τότε ο Μπρακάιμερ για τον προϋπολογισμό της F1.

Ωστόσο, ένα πράγμα φαίνεται βέβαιο, καταλήγει το Bloomberg: οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν ξοδέψει δισεκατομμύρια για να δημιουργήσουν στούντιο του Χόλιγουντ και να μετατοπίσουν την επιχείρηση της τηλεόρασης στο διαδίκτυο, αλλά ακόμη και αυτές προσπαθούν να ακόμα να κατανοήσουν την επιχείρηση του κινηματογράφου.