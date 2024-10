Νύχτες πρεμιέρας 2024: Οι ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε

Οι Νύχτες Πρεμιέρας 2024 ανάβουν σήμερα τους προβολείς τους και έως τις 14 Οκτωβρίου θα φέρουν στις οθόνες μεγάλες πρεμιέρες, διαμαντάκια που περιμένουν να ανακαλυφθούν, εκλεκτές ειδικές προβολές και δυο μεγάλα αφιερώματα, ένα στον Ακίρα Κουροσάβα και άλλο ένα στη μεγάλη αντεπίθεση του βρετανικού σινεμά κατά τη δεκαετία των ‘80s.

Η μεγάλη κινηματογραφική γιορτή της πόλης θα υποδέχεται τους σινεφίλ στις αίθουσες του Γαλλικού Ινστιτούτου, του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Παλλάς, αλλά και στο Δαναός 1 & 2, Cinobo Opera 1 & 2, ΑΣΤΟΡ και ΑΣΤΥ.

To 30ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα κάνει πανηγυρική έναρξη την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τον Χρυσό Φοίνικα των φετινών Καννών, το ANORA του Σον Μπέικερ.

Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης θα πέσει τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου στο ΠΑΛΛΑΣ με την Τελετή Λήξης και την Απονομή των Βραβείων των Διαγωνιστικών Τμημάτων του Φεστιβάλ και την πανελλήνια πρεμιέρα ενός από τα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς: της ταινίας Το Διπλανό Δωμάτιο | The room next door του Πέδρο Αλμοδόβαρ που θα κυκλοφορήσει από την εταιρία Tanweer.

To φετινό πρόγραμμα των 30ών Νυχτών Πρεμιέρας περιλαμβάνει τις πιο προσδοκώμενες δημιουργίες της χρονιάς όπως το Megalopolis, του Φράνσις Φορντ Κόπολα αλλά και ταινίες που φτάνουν δυναμικά σε πανελλήνια πρεμιέρα έχοντας διακριθεί με τα μεγάλα βραβεία των διεθνών Φεστιβάλ (Βερολίνο, Κάννες, Βενετία, Sundance κ.ά.) και με ασταμάτητη ορμή για Οσκαρικές υποψηφιότητες: EMILIA PÉREZ, του Ζακ Οντιάρ, The Brutalist, του Μπρέιντι Κορμπέτ, Conclave, του Έντουαρντ Μπέργκερ, Τo Ελιξήριο της Νιότης / The Substance, της Κοραλί Φαρζά, Καμία άλλη γη/ No other land των Μπάζελ Άντρα, Χαμντάν Μπαλάλ, Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Ζορ, Bird της Άντρεα Άρνολντ, Flow του Γκιντς Ζιλμπαλόντις, Aprilτης Ντέα Κουλουμπεγκασβίλι, Eno του Γκάρι Χάστγουιτ, Ο σπόρος της ιερής συκιάς/ The seed of a sacred fig του Μοχάμαντ Ρασούλοφ και φυσικά τις ταινίες έναρξης και λήξης του Φεστιβάλ, Anora του Σον Μπέικερ και Τo Διπλανό Δωμάτιο/ The room next door του Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Αφιέρωμα Ακίρα Κουροσάβα

Μεγάλο αφιέρωμα στον αιώνιο Σαμουράι του σινεμά, τον ανυπέρβλητο «σενσέι» της παγκόσμιας κινηματογραφίας, τον κορυφαίο και πιο επιδραστικό Ιάπωνα σκηνοθέτη, Ακίρα Κουροσάβα, διοργανώνει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ΔΦΚ της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας. Το αφιέρωμα, που αποτελεί πολυετές όνειρο της ομάδας των Νυχτών Πρεμιέρας και πραγματοποιείται στα 30ά γενέθλια του φεστιβαλικού θεσμού, συμπίπτει με το «2024: Ετος Πολιτισμού και Τουρισμού Ιαπωνίας – Ελλάδας» και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα. Στο πρόγραμμα συναντάμε δεκατρείς ταινίες-σταθμούς του σκηνοθέτη, από το καθηλωτικό «Ρασομόν» (1950) μέχρι τα εντυπωσιακά «Ονειρα» (1990), αλλά και σπανιότερους τίτλους όπως το «Οι Κακοί Κοιμούνται Ησυχα» (1960) και ο «Κοκκινογένης» (1965).

Αφιέρωμα «This is England»

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 85 χρόνων παρουσίας του British Council στην Ελλάδα, οι Νύχτες Πρεμιέρας πραγματοποιούν αφιέρωμα στην τελευταία πραγματικά σπουδαία και επαναστατική εποχή του βρετανικού σινεμά: τη δεκαετία του ’80. Ανάμεσα στις ταινίες που θα προβληθούν βρίσκονται οι: «Radio on» του Κρίστοφερ Πετίτ, «Bad Timing» του Νίκολας Ρεγκ, «Babylon» του Φράνκο Ρόσο, «The Long Good Friday» του Τζον Μακένζι, «The Draughtsman’s Contract» του Πίτερ Γκρίναγουεϊ, «My Beautiful Laundrette» του Στίβεν Φρίαρς, «Mona Lisa» του Νιλ Τζόρνταν, «Sid and Nancy» του Αλεξ Κοξ, «Wish you were here» του Ντέιβιντ Λίλαντ, «Withnail and I» του Μπρους Ρόμπινσον, «Rita, Sue and Bob too» του Αλαν Κλαρκ, «High Hopes» του Μάικ Λι και «Distant Voices, Still Lives» του Τέρενς Ντέιβις.

Σημειώνεται πως συνολικά 16 δημιουργίες από όλο τον κόσμο θα διεκδικήσουν φέτος τα Βραβεία ΧΡΥΣΗ ΑΘΗΝΑ, Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών, Βραβείο Σεναρίου και Βραβείο Κοινού Fischer.

