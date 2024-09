Ο Noam Shazeer κατάφερε να πουλήσει (ξανά) τον εαυτό του στην Google για… 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια

O Noam Shazeer ήταν ένας από τους ελάχιστους υπαλλήλους της Google, πίσω στο 2000. Η επαγγελματική σχέση κράτησε για 21 ολόκληρα χρόνια ωστόσο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έληξε άδοξα.

Το 2021 ο Noam, μηχανικός λογισμικού, αποφάσισε να κλείσει μια για πάντα την πόρτα του τεχνολογικού κολοσσού, καθώς τα ανώτερα στελέχη της είχαν αρνηθεί την κυκλοφορία ενός chatbot που είχε δημιουργήσει ο ίδιος μαζί με τον συνάδερφό του, Daniel De Freitas.

Οι δύο άντρες δεν πτοήθηκαν στιγμή, όμως, κι αυτό επιβεβαιώθηκε με την ίδρυση της εταιρείας Character.AI η οποία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δημοφιλείς startups —σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη— στη Silicon Valley που τελικά θα έφτανε σε αξία τα 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σήμερα, ο Noam και ο Daniel έχουν κάθε λόγο να περηφανεύονται —πάλι— για τους εαυτούς τους, καθώς η Google ανακοίνωσε ότι θα τους επαναπροσλάβει ξοδεύοντας μάλιστα το υπέρογκο ποσό των 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

