Τα baggy τζιν επέστρεψαν και τα barrel-leg είναι η νέα καυτή τάση

Η αλήθεια είναι ότι μπορείτε να αγνοήσετε το 98% των τάσεων της μόδας χωρίς αυτό να σας κάνει λιγότερο μοδάτους.

Μπορείτε να αγνοήσετε σχεδόν όλα τα υπόλοιπα που συνέβησαν στη μόδα φέτος, εκτός από ένα πράγμα, το οποίο είναι ότι τα τζιν σας δεν μπορούν πλέον να είναι στενά. Ένα τζιν με ένα πιο baggy (φαρδύ) κόψιμο είναι η μόνη αλλαγή που πρέπει να έχετε κάνει στην γκαρνταρόμπα σας. Προφανώς δεν είναι απαραίτητο με την κυριολεκτική έννοια. Αλλά είναι απαραίτητο αν θέλετε να βρίσκεστε στον κόσμο και να δείχνετε και να αισθάνεστε ότι ξέρετε τι χρονιά έχουμε.

Αλλά το πόσο baggy πρέπει να είναι το τζιν σας είναι το κύριο ερώτημα. Το μόνο αδιαπραγμάτευτο είναι ότι πρέπει να αισθάνεστε ότι υπάρχει χώρος ανάμεσα στη σάρκα και το τζιν, από το στρίφωμα τουλάχιστον μέχρι το μέσο του μηρού.

在 Instagram 查看这篇帖子 EMILY JANE (@e.milyjanee) 分享的帖子

Το all the way baggy τζιν είναι, από άποψη στυλ, αναμφισβήτητα το πιο επίκαιρο, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι αυτό είναι το σχήμα που φορούν κυρίως οι νέοι. Αλλά η εσάνς ενός παλιού τζιν το οποίο είναι baggy είναι σκόπιμα ατημέλητη. Ο τρόπος που το στρίφωμα σέρνεται στο πεζοδρόμιο; Αυτό είναι σκόπιμο.

Βarrel-leg

Υπάρχουν τρεις επιλογές. Ο πρώτος είναι το baggy, η δεύτερη επιλογή είναι το flared (καμπάνα) και η τρίτη – και καλύτερη- το barrel ή το horseshoe shape.

Το barrel-leg jean, ή horseshoe jean, διογκώνεται προς τα έξω σε μια σιλουέτα παντελονιού-χαρέμι.

View this post on Instagram A post shared by Laman Maharramli (@lemanm)

Τα χαρακτηριστικά των barrel-leg τζιν περιλαμβάνουν εφαρμοστή μέση, flared-out σχήμα γύρω από το μοιρό, και κωνική σιλουέτα στο κάτω μέρος, η οποία δίνει την αίσθηση, ενός βαρελιού. Δίνει την ατμόσφαιρα ενός καουμπόη έτοιμου για μια αναμέτρηση στην Άγρια, Άγρια Δύση. Με την πρώτη ματιά, το καμπυλωτό σχήμα μπορεί να φαίνεται λίγο αμφιλεγόμενο. Ωστόσο, τα barrel-leg τζιν είναι πιο κολακευτικά από ό,τι νομίζετε.

*Με πληροφορίες από: The Guardian | The Cut