Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι θρηνεί τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, τον οποίο επιβεβαίωσε σήμερα η λιβανέζικη οργάνωση.

Δείτε σχετική ανάρτηση για την ανακοίνωση της Χαμάς:

Hamas mourns the martyrdom of Hezbollah leader Hassan Nasrallah in a statement:

«We extend our sincere condolences, sympathy, and solidarity to the brotherly Lebanese people and our brothers in Hezbollah and the Islamic resistance in Lebanon,» Hamas stated, moments after… pic.twitter.com/9G2or5A6jc

— Quds News Network (@QudsNen) September 28, 2024