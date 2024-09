Τρεις κορυφαίοι τεχνικοί ηγέτες της OpenAI που υποστηρίζεται από τη Microsoft παραιτήθηκαν την Τετάρτη, με το γεγονός αυτό να έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από άλλες αποχωρήσεις στελεχών φέτος σε μια περίοδο διαρκών αλλαγών που προκαλεί “αναταράξεις” στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που λάνσαρε το ChatGPT.

Η Chief Technology Officer Mira Murati, ο αντιπρόεδρος Έρευνας Barret Zoph και ο Chief Research Officer Bob McGrew ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους μέσω X το απόγευμα της Τετάρτης.

Η startup τεχνητής νοημοσύνης με έδρα το Σαν Φρανσίσκο διαπραγματεύεται έναν νέο γύρο χρηματοδότησης 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποτιμά την εταιρεία στα 150 δισεκατομμύρια δολάρια, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία θα αλλάξει εκ βάθρων την εταιρική της δομή.

Η εταιρεία σχεδιάζει να αναδιαρθρωθεί σε μια κερδοσκοπική εταιρεία και θα δώσει στον διευθύνοντα σύμβουλο Sam Altman μετοχικό μερίδιο, όπως ανέφερε το Reuters την Τετάρτη. Επί του παρόντος, ένα μη κερδοσκοπικό συμβούλιο ελέγχει την κερδοσκοπική οντότητα, μια ασυνήθιστη δομή που οδήγησε τα μέλη του μη κερδοσκοπικού συμβουλίου να εκδιώξουν τον Altman τον Νοέμβριο του 2023 λόγω διακοπής της επικοινωνίας και απώλειας εμπιστοσύνης, κάτι ωστόσο που δεν κράτησε πάρα μόνο μερικές ημέρες καθώς ο Altman επέστρεψε ξανά στην εταιρεία.

Δεν ήταν σαφές εάν η αποχώρηση των τριών στελεχών θα μπορούσε να επηρεάσει τη συνεχιζόμενη συγκέντρωση χρημάτων. Ορισμένα έγγραφα συγκέντρωσης κεφαλαίων περιέχουν μια ρήτρα «ουσιαστικής αρνητικής αλλαγής» που επιτρέπει στους επενδυτές να αποχωρήσουν από μια συμφωνία εάν η εταιρεία αντιμετωπίσει οτιδήποτε θα μπορούσε να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο.

Η Murati εξακολουθεί να εργάζεται στην OpenAI ενώ διαπραγματεύεται την αποχώρησή της από την εταιρεία, σύμφωνα με πηγή κοντά στην ίδια. Υπήρξε μέλος της εταιρείας για 6-1/2 χρόνια και διετέλεσε για λίγο διάστημα CEO τον Νοέμβριο, όταν το διοικητικό συμβούλιο απομάκρυνε προσωρινά τον Altman.

Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, η Murati εντάχθηκε στην OpenAI ως «Αντιπρόεδρος Εφαρμοσμένης Τεχνητής Νοημοσύνης και Συνεργασιών» τον Δεκέμβριο του 2020 και προήχθη σε CTO τον Μάιο του 2022. Πριν από την OpenAI, εργάστηκε στη startup εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας Leap Motion και στην Tesla.

Ως CTO, η Murati εμφανιζόταν συχνά δίπλα στον Altman ως το δημόσιο πρόσωπο της εταιρείας που λάνσαρε το ChatGPT. Όταν η OpenAI παρουσίασε το μοντέλο GPT-4o τον Μάιο, που μπορεί να έχει ρεαλιστική φωνητική συνομιλία, η Murati ηγήθηκε της παρουσίασης.

«Αποχωρώ γιατί θέλω να δημιουργήσω τον χρόνο και τον χώρο για να κάνω τη δική μου εξερεύνηση», έγραψε η Murati σε μια ανάρτηση στο X.

I shared the following note with the OpenAI team today. pic.twitter.com/nsZ4khI06P

Οι Murati, Zoph και McGrew είναι οι πιο πρόσφατοι σε μια σειρά αποχωρήσεων στελεχών στην OpenAI. Τον Αύγουστο, ο συνιδρυτής της OpenAI, John Schulman, δήλωσε στο X ότι είχε ενταχθεί στην αντίπαλη εταιρεία AI Anthropic και ένας άλλος συνιδρυτής, ο Greg Brockman, είπε επίσης στο X ότι θα έπαιρνε άδεια μέχρι το τέλος του έτους. Ένας τρίτος συνιδρυτής, ο επικεφαλής επιστήμονας Ilya Sutskever, αποχώρησε από το OpenAI τον Μάιο.

Στο X, ο Altman είπε ότι η Murati δεν τον ενημέρωσε εκ των προτέρων για την αναχώρησή της, εξηγώντας του ότι ήθελε να το κάνει όταν η εταιρεία ήταν σε ανοδική πορεία και ότι “δεν υπάρχει ποτέ καλή στιγμή”. Στην ίδια ανάρτηση, ο Άλτμαν ανακοίνωσε επίσης μια σειρά εσωτερικών προαγωγών: Ματ Νάιτ αναλαμβάνει επικεφαλής ασφάλειας πληροφοριών, ο Τζος Άτσιαμ επικεφαλής ευθυγράμμισης αποστολής και ο Μαρκ Τσεν αντιπρόεδρος Έρευνας.

i just posted this note to openai:

Hi All–

Mira has been instrumental to OpenAI’s progress and growth the last 6.5 years; she has been a hugely significant factor in our development from an unknown research lab to an important company.

When Mira informed me this morning that…

— Sam Altman (@sama) September 26, 2024