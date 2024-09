Μοναδικά Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους

Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας της προσαρμογής και του νέου προγραμματισμού για τη χρονιά που ξεκινάει. Είναι ο μήνας που όλοι θέλουμε λίγο τον χρόνο μας για να το πάρουμε απόφαση: καλοκαιρινές διακοπές πάλι σε έναν χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η ψυχαγωγία έμεινε πίσω σε κάποια παραλία. Γιατί και στην πόλη, μέσα στο σπίτι μας, μπορούμε να περνάμε πολύ ωραία με home cinema movie nights!

Οπότε, τι σας προτείνω; Μα φυσικά ταινίες για όλη την οικογένεια (…και κάποια για λίγο πιο μεγάλα παιδιά). Ας ξεκινήσουμε.

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ 2

Διαβάζω ότι το “Inside Out 2” πλησιάζει το $1,7 δις στο international box office και είναι η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων που καταφέρνει ποτέ αυτό το νούμερο. Λογικό θα σκεφτεί κάποιος, έχοντας στο μυαλό μας ότι η πρώτη ταινία, πέρα από βραβευμένο με Όσκαρ, αγαπήθηκε όσο καμία μέχρι στιγμής και θεωρείται η κορυφαία animation δημιουργία της μεγάλης Pixar.

Τι είναι αυτό που την κάνει τόσο ξεχωριστή; Όλοι οι κριτικοί και οι θεατές την αποθεώνουν καθότι συνδυάζει χιούμορ με ευαισθησία, ευρηματικότητα με μπόλικη ψυχανάλυση. Όλοι έχουμε περάσει από την ηλικία της Ράιλι και πολλοί εξ ημών έχουμε παιδιά σε αυτήν την ηλικία, που σημαίνει ότι όλοι τρόπον τινά συνδεόμαστε με την ηρωίδα (…και τους γονείς της). Οπότε, μετά από σχεδόν μία δεκαετία από την πρώτη ταινία όλοι υποδεχθήκαμε με μεγάλη χαρά τη συνέχεια, τη μετάβαση δηλαδή από την παιδική στην εφηβική ηλικία της μικρής μας ηρωίδας.

Εκεί, στην αίθουσα ελέγχου τα γνωστά συναισθήματα Χαρά, Λύπη, Θυμός, Φόβος και Αηδία, ελέγχουν για την ώρα την ψυχολογική της κατάσταση μέχρι που… σκάει μύτη η εφηβεία και μαζί της ένα συνεργείο κατεδάφισης της αίθουσας, καθότι νέα συναισθήματα καταφθάνουν με πολύ άγριες διαθέσεις: Ανησυχία, Ζήλια, Ντροπή και Πλήξη/Ανία (συγκεκριμένα Ennui με τη φωνή της Adèle Exarchopoulos).

Η κατά τα άλλα άριστη Ράιλι λίγο πριν την αναχώρηση για την αθλητική κατασκήνωση ξυπνάει ένα άλλο παιδί. Ξαφνικά όλα μοιάζουν να αλλάζουν. Οι αντιδράσεις της άλλοτε υπερβολικές, άλλοτε αντιφατικές με κοινό παρονομαστή την ανάγκη για αποδοχή και ανθρώπινη επικοινωνία και σύνδεση. Εφηβεία is on the building!

Το σίκουελ της πιο επιτυχημένης – και ψαγμένης– ταινίας κινουμένων σχεδίων στην ιστορία του σινεμά έφτασε στο Disney+ και έρχεται στο Vodafone TV! Διαθέσιμο από 25/09

Wonka

Ο θρυλικός σοκολατοποιός Γουίλι Γουόνκα είχε παρελθόν. Η σοκολατοβιομηχανία και οι απίθανες εφευρέσεις του επίσης. Όλα αυτά έρχεται να μας τα διηγηθεί η ταινία «Wonka» (2023), ένα πρίκουελ του γευστικότατου «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας» του συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας -με τις αμέτρητες κινηματογραφικές διασκευές μυθιστορημάτων- Roald Dahl. Αυτή τη φορά δια χειρός Πολ Κινγκ, ενώ στον κεντρικό ρόλο ο ανερχόμενος Τίμοτε Σαλαμέ που δοκιμάζει τις ικανότητές του στο χορό και το τραγούδι, παρέα με την Ολίβια Κόλμαν, τον καταπληκτικό Χιου Γκραντ ως μικροσκοπικό Ούμπα Λούμπα και τον μοναδικό Ρόουαν Άτκινσον.

Η ιστορία μας περιγράφει τις προσπάθειες και τους αγώνες του νεαρού τότε Γουόνκα απέναντι σε ένα ισχυρό καρτέλ σοκολάτας που προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον σταματήσει, έναν εντελώς διεφθαρμένο αστυνομικό διευθυντή και μία πονηρή ιδιοκτήτρια ενός πανδοχείου. Η επιμονή του όμως να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, έχοντας ως βασικό σύμμαχο τις μυστικές συνταγές της μητέρας του και τους κλεμμένους καρπούς από το νησί των Ούμπα Λούμπα, είναι ικανή να φέρει αποτελέσματα;

Άξιο προσοχής και η μουσική της ταινίας, την οποία επιμελήθηκε εξολοκλήρου ο Neil Hannon των The Divine Comedy. Μέσα σε αυτά, το αγαπημένο όλων «Pure Imagination», μία μελωδία που έχει κλείσει μισό αιώνα και συνεχίζει να μας ταξιδεύει τόσο γλυκά.

Μία ιστορία παραμυθιού που φωτογραφίζει κοινωνικά θέματα, όπως οι ταξικές ανισότητες και οι οικονομικές δυσκολίες, που ταλανίζουν αιώνες τώρα τους ανθρώπους.

Μουσικοχορευτική φαντασία λοιπόν που συνθέτει έναν πολύχρωμο, ονειρικό και σοκολατένιο κόσμο χωρίς τις σκοτεινές νότες του Νταλ που είχαμε δει σε προηγούμενες μεταφορές (θυμηθείτε τον Τζόνι Ντεπ το 2005). Μία οικογενειακή τηλεοπτική απόλαυση διαθέσιμη στο Vodafone TV.

Beetlejuice

Οι παλαιότεροι θυμόμαστε και οι νεότεροι θα μάθουν λόγω της επικείμενης συνέχειας που παίζεται τώρα στον κινηματογράφο σε λίγες ημέρες. Αλλά ήρθε η ώρα να θυμηθούμε όλοι την ιστορία της μαύρης αυτής κωμωδίας που έκανε τον Σκαθαροζούμη μία από τις πιο καλτ φιγούρες των 80s.

Η ταινία «Beetlejuice» του 1988 είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες του σκηνοθέτη Tim Burton, αποτελεί την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, η οποία σκιαγράφησε το μετέπειτα σκοτεινό και συνάμα χιουμοριστικό ιδιαίτερο σύμπαν του. Η ταινία είναι μια μαύρη κωμωδία με έντονα στοιχεία φανταστικού και τρόμου, με προχωρημένα για την εποχή του εφέ (σήμερα μάλλον μας φαντάζουν παιδικά), τα οποία χάρισαν στην ταινία και Oscar στην κατηγορία Best Makeup.

Όσο για την πλοκή, επικεντρώνεται σε ένα ζευγάρι, τους Adam και Barbara Maitland (στους ρόλους συναντάμε τους Alec Baldwin και Geena Davis), που σκοτώνονται σε ένα ατύχημα και επιστρέφουν στο σπίτι του ως φαντάσματα. Στο στοιχειωμένο πλέον σπίτι μετακομίζει μια οικογένεια από τη Νέα Υόρκη με την κόρη τους Lydia Deetz (την οποία υποδύεται η Winona Ryder). Οι Maitland δεν χάρηκαν με αυτές τις εξελίξεις και ξεκινάνε την προσπάθεια να διώξουν τους ενοχλητικούς αυτούς ζωντανούς ανθρώπους, χωρίς όμως επιτυχία. Για αυτό αναγκάζονται να ζητήσουν τη βοήθεια ενός χαοτικού και απρόβλεπτου βιοεξορκιστή, του Beetlejuice ( στον ρόλο ο καταπληκτικός Michael Keaton), για να τους βοηθήσει να απομακρύνουν τους εισβολείς από το σπίτι τους.

Ο Σκαθαροζούμης ως χαρακτήρας έγινε διάσημος για το καυστικό του χιούμορ και την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά ενώ συνδυαστικά η εμφάνισή του (τα κουστούμια και το μακιγιάζ) συνετέλεσαν στην μακάβρια και απόκοσμη ατμόσφαιρα της ταινίας. Το γκοθ και υπερφυσικό ήταν πάντα άλλωστε αγαπημένα στοιχεία του Burton.

Χάριν ιστορίας, αν και ο Michael Keaton εμφανίζεται για λιγότερο από 20 λεπτά σε όλο το έργο, η ερμηνεία του θεωρείται εμβληματική και αποτελεί για τον ίδιο τον αγαπημένο του ρόλο που έπαιξε ποτέ.

Η ταινία ήταν πέραν από καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 70 εκατομμύρια δολάρια, όταν η παραγωγή είχε στοιχίζει περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια.

Την πρώτη αυτή μεγάλη επιτυχία του Τιμ Μπάρτον θα τη βρείτε αποκλειστικά στο Vodafone TV για να την απολαύσετε, λίγο πριν επισκεφθείτε κάποιο κινηματογράφο για να δείτε τη συναρπαστική συνέχεια.

Απολαυστικές ταινίες σε έναν μόνο προορισμό.

Για πρώτη φορά, αποκλειστικά στο Vodafone TV, οι συνδρομητές βρίσκουν σε ένα μέρος τις μεγαλύτερες παραγωγές και το πρωτότυπό περιεχόμενο των μεγαλύτερων Studio της Disney παγκοσμίως, μέσω του Disney+, όλες τις δημοφιλείς σειρές – ταινίες – ντοκιμαντέρ της ΗΒΟ αλλά και μεγάλες blockbuster ταινίες, χωρίς επιπλέον χρέωση, από την Warner Bros. Μια ακόμη αποκλειστική συνεργασία προστίθεται στο ήδη πλούσιο περιεχόμενου του Vodafone TV και αυτό δεν είναι άλλο από την επιτυχημένη σκανδιναβική πλατφόρμα Viaplay.

Μπορείς να αποκτήσεις το Vodafone TV ως standalone υπηρεσία ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps απολαμβάνοντας όλο το πλούσιο περιεχόμενο του Vodafone TV και υπερυψηλές ταχύτητες σε προνομιακή τιμή.

Με κάθε νέα σύνδεση αποκτάς το νέο TV3 Android αποκωδικοποιητή με ανανεωμένο εύχρηστο μενού για να βρίσκεις εύκολα και απλά αυτό που θέλεις να παρακολουθήσεις. Από το νέο μενού μπορείς να μεταβείς στα 25+ κανάλια καθώς και σε όλο το On demand περιεχόμενο για να απολαύσεις σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ καθώς και σε δημοφιλείς εφαρμογές όπως YouTube, Netflix κα. Επιπλέον, μπορείς να διαμορφώσεις το δικό σου προσωποποιημένο μενού μέσα από την κατηγορία “My Home” για να προσθέτεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο αλλά και να βλέπεις γρήγορα τις ενοικιάσεις ή και τις εγγραφές σου.

Ο νέος TV3 αποκωδικοποιητής προσφέρει ακόμα περισσότερες δυνατότητες: έχεις πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές του Google Play, πρόσβαση στα ελεύθερα Digea κανάλια συνδέοντας την κεραία της τηλεόρασης, ενσωματωμένο Chromecast & Bluetooth για σύνδεση άλλων συσκευών όπως για παράδειγμα κονσόλες παιχνιδιών, τηλεκοντρόλ με μικρόφωνο για φωνητικές εντολές Google Assistant και όλα αυτά συνδέοντάς το ασύρματα με το WiFi του σπιτιού σου.