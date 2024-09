«Στον Άρη σε δύο χρόνια» – Όλο και πιο αισιόδοξος ο Μασκ για τη μεγάλη έξοδο της ανθρωπότητας

Η ανάπτυξη του Starship έχει μεν καθυστερήσει, παρόλα αυτά ο Έλον Μασκ πιστεύει ότι το νέο σκάφος του θα είναι έτοιμο να αναχωρήσει για Άρη το 2026.

Σε δύο χρόνια η SpaceX θα εκτοξεύσει όχι ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε Starship που θα ταξιδέψουν δοκιμαστικά μέχρι τον Άρη χωρίς πλήρωμα, έγραψε ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι απώτερος στόχος του είναι να ιδρύσει μια αποικία που θα σώσει την ανθρωπότητα σε περίπτωση κάποιας μαζικής καταστροφής στη Γη.

Οι εκτοξεύσεις θα πραγματοποιηθούν όταν η Γη και ο Άρης βρίσκονται στην κατάλληλη ευθυγράμμιση, κάτι που συμβαίνει περίπου κάθε δύο χρόνια, εξήγησε ο Μασκ.

SpaceX plans to launch about five uncrewed Starships to Mars in two years.

If those all land safely, then crewed missions are possible in four years. If we encounter challenges, then the crewed missions will be postponed another two years.

It is only possible to travel from… https://t.co/dzi03Hnyhg

— Elon Musk (@elonmusk) September 22, 2024