Η αμερικάνικη ακτοφυλακή έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τα συντρίμμια του υποβρυχίου Titan της OceanGate από τον βυθό του ωκεανού.

Τη Δευτέρα (16/9) ξεκίνησε η δίκη που εξετάζει τι προκάλεσε την κατάρρευση του υποβρυχίου πέρυσι και οδήγησε τους πέντε επιβαίνοντες στον θάνατο και εάν ευθύνεται κάποιος για αυτό. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει δύο εβδομάδες.

Μέχρι στιγμής έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ανατριχιαστικές εικόνες από τα συντρίμμια, καθώς και τα τελευταία μηνύματα μεταξύ των επιβαινόντων του Titan και της ειδική ομάδας στη ξηρά.

Σύμφωνα με την παρουσίαση, το πλήρωμα του Titan επικοινωνούσε με το προσωπικό υποστήριξης στο Polar Prince μέσω γραπτών μηνυμάτων. Κάποια από τα τελευταία λόγια του πληρώματος του σκάφους ήταν «όλα καλά».

Τώρα κυκλοφόρησε ένα βίντεο που δείχνει τα συντρίμμια. Το απόσπασμα της αμερικανικής ακτοφυλακής, που χρονολογείται από τις 22 Ιουνίου 2023, δείχνει την ουρά του υποβρύχιου σκάφους να στέκεται στο βυθό, εμφανώς κατεστραμμένο από την κατάρρευση.

Δείτε το βίντεο:

The U.S. Coast Guard has now released their actual footage of OceanGate’s Titan submersible that imploded on June 18, 2023, killing all 5 passengers. pic.twitter.com/3iFQmn8baX

— John Greenewald, Jr. (@blackvaultcom) September 18, 2024