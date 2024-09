Την πανσέληνο του Σεπτεμβρίου που είναι γνωστή και ως «Το φεγγάρι του θερισμού» θα απολαύσουμε αύριο Τετάρτη 18/9 και αναμένεται να είναι εντυπωσιακή, καθώς συμπίπτει με μερική έκλειψη Σελήνης, ορατή από οπουδήποτε στη νυχτερινή πλευρά της Γης.

Μετά τη δύση του ηλίου, στρέφοντας το βλέμμα προς τον ουρανό, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, θα δούμε τη σελήνη να λάμπει στον ουρανό. Βέβαια, ήδη από σήμερα το Φεγγάρι του θερισμού, θα είναι ορατό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Space, η πανσέληνος συμβαίνει όταν το φεγγάρι βρίσκεται ακριβώς στην αντίθετη πλευρά της Γης από τον Ήλιο, επομένως χρησιμοποιώντας το ουράνιο γεωγραφικό μήκος του φεγγαριού, η Σελήνη πρέπει να βρίσκεται ακριβώς 180 μοίρες από τον Ήλιο.

Επισημαίνεται ότι η τροχιά του φεγγαριού έχει ελαφρά κλίση σε σχέση με το επίπεδο της τροχιάς της Γης, κατά περίπου 5 μοίρες, οπότε συνήθως το φεγγάρι φωτίζεται πλήρως από τον Ήλιο σε εκείνο το σημείο.

Μάλιστα, το «φεγγάρι του θερισμού» θα φαίνεται μεγάλο και φωτεινό επειδή η Σελήνη θα βρίσκεται στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της στη Γη.

