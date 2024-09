Μπακού: Pole position ο Λεκλέρκ για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν (pic)

Ο Σαρλ Λεκλέρκ επιβεβαίωσε τον τίτλο του «βασιλιά του Αζερμπαϊτζάν» κερδίζοντας για 4η συνεχόμενη σεζόν την pole position του αυριανού (15/9) 17ου αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1. Δίπλα στον οδηγό της ιταλικής ομάδας βρέθηκε ο Όσκαρ Πιάστρι, ενώ από την τρίτη θέση θα εκκινήσει ο έτερος οδηγός της Ferrari, Κάρλος Σάνθ.

Το ατύχημα που είχε ο Λεκλέρκ στα χθεσινά ελεύθερα δοκιμαστικά του Grand Prix που θα διεξαχθεί στο Μπακού, δεν τον εμπόδισε να κάνει τον τατύχερο χρόνο στα σημερινά επίσημα δοκιμαστικά και να βρεθεί την Κυριακή (15/9) στην πρώτη γραμμή της εκκίνησης του 17ου αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο Αυστραλός Όσκαρ Πιάστρι, «έσπασε» το 1-2 της Ferrari, κάνοντας, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, «τον καλύτερο γύρο της ζωής μου», αφήνοντας τον Σανθ τρίτο, δίπλα στον αναγεννημένο Σέρτζιο Πέρεζ της Red Bull. Ο Μεξικανός, ήταν ταχύτερος από τον ομόσταβλό του, Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος περιορίστηκε στην 6η θέση, πίσω από τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes.

Στην τέταρτη σειρά θα παραταχθούν οι δύο πρωταθλητές Λιούις Χάμιλτον και Φερνάντο Αλόνσο, εμπρός από τον εκπληκτικό νεαρό Φράνκο Κολαπίντο της Williams που κέρδισε την 9η θέση στις δεύτερές του κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1. Τη δεκάδα έκλεισε ο Άλεξ Άλμπον.

An absolutely breathtaking hour on the streets of Baku 😮‍💨

Here’s the full classification from qualifying 📋#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/eA19hzlbXH

— Formula 1 (@F1) September 14, 2024