Πρόβλημα με Καλαϊτζάκη στον Παναθηναϊκό, ατομικό για τον Αντετοκούνμπο

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του στο Costa Navarino, με τη σημερινή προπόνηση να επιφυλάσσει δύο προβλήματα για τους πράσινους.

Οι Κώστας Αντετοκούνμπο και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, με τον δεύτερο να μένει εκτός προπόνησης λόγω θλάσης πρώτου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού.

Θυμίζουμε ότι ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του βρίσκονται το τριήμερο 11-13/9 στο Costa Navarino και στη συνέχεια θα μεταβούν στην Κύπρο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Μάλιστα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε ένα βίντεο με τους Κέντικ Ναν και Οσμάν Τσεντί από τη σημερινή προπόνηση.

Με την απόκτηση του Τσεντί Οσμάν, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το ρόστερ του για τη σεζόν 2024/2025, με τους πράσινους να είναι έτοιμοι για τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπου θα κληθούν να υπερασπιστούν τα πρωτεία τους σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μάλιστα, το «τριφύλλι» παρουσίασε τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν σε ένα βίντεο που ανήρτησε στα social media. Μέσα από αυτό φανερώθηκαν και οι αριθμοί που έχουν επιλέξει οι παίκτες του Παναθηναϊκού.

Δείτε το βίντεο:

Here is our final roster for 2024/25 season 💚☘️

Greens, are you ready? 🤜🤛#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/Ir4ZuAgyLG

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 11, 2024