Vertex: Το σημείο του αστρολογικού μας χάρτη που πραγματοποιεί τις ευχές μας

Συχνά δεν λέμε, ότι όταν θέλεις κάτι πολύ, όλο το σύμπαν συνωμοτεί ώστε να πραγματοποιηθεί; Οι ψυχολόγοι τονίζουν την σημαντικότητα του να μην σκεφτόμαστε αρνητικά, life coaches συμβουλεύουν να επαναλαμβάνουμε manifestations καθημερινά κι αδιαλείπτως και οι αστρολόγοι μας λένε να προσέξουμε το Vertex μας.

Τί είναι το Vertex

Το Vertex είναι σημείο που θεωρητικά υπάρχει στο χάρτη μας, όπως ακριβώς σημεία είναι και ο Ωροσκόπος και το Μεσουράνημα. Το σημείο αυτό μπορεί να μας δώσει σημαντικές πληροφορίες για την προσωπικότητα μας αλλά και την πορεία της ζωής μας, ανάλογα με το Ζώδιο στο οποίο βρίσκεται. Το Vertex είναι σαν τον δεύτερο ωροσκόπο μας, το alter ego μας, ο καρμικός εαυτός μας και κατά βάση το πεπρωμένο μας.

Ο μύθος

Όπως ο μύθος του Οβιδίου αναφέρει πως ο Vertumnus (από εκει προέκυψε και η λέξη Vertex) ήταν Ρωμαίος θεός, πολύ όμορφος κι ελκυστικός που είχε στην επίβλεψή του τους κήπους με τα δένδρα και τα φυτά, καθορίζοντας και τις αλλαγές των εποχών. Είχε την εξαιρετική ικανότητα να μεταλλάσσει τον εαυτό του και να του δίνει ότι μορφή θέλει – όπως ο σπόρος γίνεται ρίζα, ή το κλαδί του δένδρου μεταλλάσσεται και βγάζει λουλούδια και στη συνέχεια σε καρπούς. Αυτός ερωτεύθηκε τη νύμφη Πομόνα, μια πανέμορφη θεά που τριγυρνούσε στους κήπους του, η οποία όμως τον απέρριπτε διαρκώς. Στην απελπισία του έρωτά του άλλαζε συνεχώς μορφή, χωρίς να της έχει αποκαλυφθεί ποτέ αληθινά. Αφού δοκίμασε τα πάντα κι έχοντας τη φιλήσει μόνο μια φορά, χωρίς να καταφέρει να την πείσει για τα αισθήματά του, παρουσιάζεται γυμνός, με την αληθινή του μορφή, μπροστά της. Η Πομόνα μαγεύτηκε από την παρουσία του και τον ερωτεύτηκε, αφού πλέον είχε αντικρύσει τον πραγματικό του εαυτό. Ο μύθος επικεντρώνεται σε μια τυχαία στιγμή, όπου η Θεά αντιλαμβάνεται την ουσιαστική παρουσία της μοίρας της. Ένα συμβάν που κατέρριψε τα οργανωμένα σχέδια του Vertmnus πάνω στην στιγμιαία απελπισία του και έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς εκείνος να το ελπίζει πια.

Πως λειτουργεί

Είναι σχεδόν αδύνατο να το ελέγξουμε γιατί πάντα μας βρίσκει εκείνο την πιο κατάλληλη στιγμή και προσελκύει γεγονότα που θα συμβούν για να βρεθούν τα άτομα που θα ορίσουν τη ζωή μας συναισθηματικά. Αυτό συμβαίνει μέσω των σχέσεων που χρειαζόμαστε τη συγκεκριμένη περίοδο στην ζωή μας, είτε με μια ακατανίκητη ερωτική έλξη για κάποιον.

Από την άλλη μεριά, λειτουργεί ως επίκληση, ως κάλεσμα στο σύμπαν. Όταν ευχόμαστε ή ίσως και απλά σκεφτόμαστε κάτι πολύ έντονα, σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές, αυτό ενεργοποιείται εν αγνοία μας. Θα έχετε πολλές φορές αναρωτηθεί πώς στο καλό προέκυψε κάτι που αποτελούσε την πιο τρελή σας επιθυμία. Ε, η απάντηση, μας λεν οι αστρολόγοι, είναι τα άστρα. Δυστυχώς, όμως λειτουργεί κι ανάποδα. Δηλαδή, το Vertex μας έρχεται σε επαφή όχι μόνο με τις καλές μας σκεψεις, αλλά και με τις φοβίες μας. Οπότε, όπως έλεγαν και οι Pussycat Dolls: «Be carefull what you wish for ’cause you just might get it».