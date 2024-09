Όταν τα μπλε φώτα εμφανίστηκαν στον καθρέφτη του αυτοκινήτου της πριν από περίπου δύο χρόνια, η 20χρονη τότε Άμπι Ράτλετζ ήξερε ότι είχε κάνει το λάθος πράγμα, στο λάθος μέρος και τη λάθος στιγμή.

Αλλά όλα άλλαξαν όταν μίλησε στον αστυνομικό που τη σταμάτησε. «Νομίζω ότι ήταν το σωστό πρόσωπο, η σωστή στιγμή και τα σωστά λόγια που ειπώθηκαν», δήλωσε η ίδια στο CBS.

Είπε στον Τζ. Τ. Μπράουν – τον αστυνομικό της πολιτείας της Αλαμπάμα που την σταμάτησε τον Αύγουστο του 2022 για υπερβολική ταχύτητα – ότι δεν μπορούσε να πληρώσει κλήση.

Η 20χρονη τότε Ράτλετζ είπε στον Μπράουν ότι εργαζόταν ως οδηγός πλήρους απασχόλησης για την Coca-Cola και είχε άγχος για το πώς θα πλήρωνε το εισιτήριο καθώς δεν είχε πολλά χρήματα στον τραπεζικό της λογαριασμό.

Τότε, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ίδιος στο CBS, ο αστυνομικός της είπε να το συζητήσουν. Σύμφωνα με την Ράτλετζ, η συζήτησή τους «συνεχίστηκε για περίπου» 10 με 15 λεπτά, «απλά μιλώντας για διαφορετικές πορείες καριέρας».

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Ράτλετζ θα γινόταν εξαιρετική νοσοκόμα και έτσι ο Μπράουν την άφησε να φύγει με μια απλή προειδοποίηση.

An Alabama woman was pulled over for speeding. Instead of a ticket, the trooper gave her life-changing advice. https://t.co/tDxWmcdA6k

— CBS Mornings (@CBSMornings) September 7, 2024