«Έδεσαν» τον Μάρεϊ με νέο τετραετές οι Νάγκετς (pic)

Ο άσος των Ντένβερ Νάγκετς, Τζαμάλ Μάρεϊ συμφώνησε σε τετραετή επέκταση ύψους 208 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως γνωστοποίησε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι μέσω του ESPN.

Η συμφωνία θα κρατήσει τον εκρηκτικό γκαρντ στην ομάδα του Κολοράντο για τα επόμενα 5 χρόνια έναντι συνολικού ποσού 244 εκ. δολαρίων, δείχνοντας πως η ομάδα του Μάικ Μαλόουν τον εκτιμά απεριόριστα για τη συνεισφορά του στον οργανισμό.

Ο 27χρονος την περσινή αγωνιστική περίοδο είχε μέσο όρο 21,2 πόντους και 6,5 ασίστ, ενώ ήταν ένας από τους τρεις παίκτες με τουλάχιστον 20 πόντους και 6 ασίστ, σουτάροντας με 40% από το τρίποντο.

Denver Nuggets star Jamal Murray has agreed on a four-year, $208 million maximum contract extension, his agents Jeff Schwartz and Mike George tell ESPN. The deal — guaranteeing Murray $244M over next five seasons — secures a franchise cornerstone to the Western contender. pic.twitter.com/XDfBM4oX1Z

