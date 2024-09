Ποιο smartphone να διαλέξω;

Αν ψάχνετε για ένα νέο smartphone θα συνειδητοποιήσετε γρήγορα ότι έχετε πολλές επιλογές – ειδικά αν προτιμάτε το Android από το iOS.

Τα smartphones αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινής ζωής, από το να μας βοηθούν να παραμένουμε συνδεδεμένοι με την οικογένεια και τους φίλους μας, μέχρι να κάνουμε ηλεκτρονικές αγορές, να πληρώνουμε λογαριασμούς, να τραβάμε βίντεο, να ακούμε μουσική και πολλά άλλα.

Ωστόσο με τόσες πολλές επιλογές στην αγορά είναι δύσκολο να βρείτε το πιο value for your money κινητό με την καλύτερη δυνατή ποιότητα κάμερας, διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ακόμη φυσικό εύκολο στη χρήση.

Για αυτό και εμείς βρήκαμε και συγκεντρώσαμε μερικά από τα καλύτερα τηλέφωνα της αγοράς και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε εκείνο που ταιριάζει περισσότερο στις δικές σας ανάγκες και στον προϋπολογισμό σας.

Ας τα δούμε

Apple iPhone 15 Pro Max 5G 8GB 256GB Natural Titanium

Κατασκευασμένο από τιτάνιο το iPhone 15 Pro Max διαθέτει τον επαναστατικό επεξεργαστή A17 Pro, προσαρμόσιμο κουμπί Δράσης και το ισχυρότερο σύστημα κάμερας iPhone που υπήρξε ποτέ.

Η οθόνη2 Super Retina XDR 6.7 ιντσών με τεχνολογία ProMotion αυξάνει το ρυθμό ανανέωσης σε 120Hz όταν χρειάζεσαι εξαιρετική απόδοση στα γραφικά. Το Dynamic Island εμφανίζει ειδοποιήσεις και Live Activities. Και με την λειτουργία Always-On, η οθόνη κλειδώματος παραμένει ευδιάκριτη, ώστε δεν χρειάζεται να την αγγίξεις για να παραμένεις ενήμερος.

Ένας επεξεργαστής κατηγορίας Pro δημιουργεί απίστευτα ζωντανή εμπειρία στα παιχνίδια για τα κινητά, με πλούσια περιβάλλοντα και ρεαλιστικούς χαρακτήρες. Ο A17 Pro είναι επίσης απίστευτα αποδοτικός και βοηθά στην παροχή εκπληκτικής διάρκειας μπαταρίας όλη την ημέρα.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12GB 256GB Titanium Black

Καλώς ήρθατε στην εποχή του Galaxy AI. Με το Galaxy S24 Ultra στα χέρια σας, μπορείτε να απελευθερώστε τη δημιουργικότητα, την παραγωγικότητα και τις δυνατότητές σας. Κομψό. Ισχυρό. Εντυπωσιακό. Γνωρίστε το Galaxy S24 Ultra, την απόλυτη έκδοση του Galaxy Ultra με ένα νέο εξωτερικό πλαίσιο τιτανίου και μια επίπεδη οθόνη 6.8 ιντσών.

Με τα περισσότερα megapixel σε Galaxy smartphone και επεξεργασία AI, με το Galaxy S24 Ultra μπορείτε να έχετε εκπληκτική ποιότητα εικόνας κάθε φορά που πατάτε το κουμπί κλείστρου. Επιπλέον, η νέα μηχανή ProVisual engine αναγνωρίζει αντικείμενα — βελτιώνοντας την απόχρωση, μειώνοντας τον θόρυβο και αναδεικνύοντας τις λεπτομέρειες.

Το Space Zoom σάς τοποθετεί στο επίκεντρο της δράσης, ακόμα και τη νύχτα. Με 1,6x μεγαλύτερα pixel και μεγαλύτερη οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS) Tele, οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι πιο φωτεινά και σταθερά — κάνοντας ακόμα και απομακρυσμένα αντικείμενα να φαίνονται εντυπωσιακά.

Samsung Galaxy A35 5G 8GB 256GB Awesome Lilac

Το Samsung Galaxy A35 5G συνδυάζει εντυπωσιακά χαρακτηριστικά σε ένα προσιτό πακέτο. Η οθόνη 6.6 ιντσών με ανάλυση 2340 x 1080 παρέχει ευρύχωρη επιφάνεια εργασίας και θέασης, ενώ η συχνότητα ανανέωσης 120 Hz εξασφαλίζει ομαλή κίνηση και ανταπόκριση.

Με υποστήριξη NFC, το Galaxy A35 5G επιτρέπει γρήγορες και ασύρματες συνδέσεις και πληρωμές. Ο επεξεργαστής Exynos 1380 εξασφαλίζει ομαλή απόδοση και γρήγορη απόκριση σε εφαρμογές και παιχνίδια.

Η τριπλή πίσω κάμερα 50MP σας επιτρέπει να απαθανατίζετε κάθε στιγμή με λεπτομερείς και φωτεινές εικόνες. Τέλος, με μπαταρία 5000mAh, εξασφαλίζει μακρά διάρκεια ζωής μπαταρίας, παρέχοντας αξιόπιστη χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Samsung Galaxy A14 5G 4GB 64GB Silver

Aπολαύστε το αγαπημένο σας περιεχόμενο στην οθόνη FHD+ Infinity-V 6,6 ιντσών του Samsung Galaxy A14 και εκμεταλλευτείτε τη δύναμη του οκταπύρηνου επεξεργαστή με σύνδεση 5G και ταχύτητα 2,2GHz.

Φωτογραφίστε εντυπωσιακά τοπία και πορτρέτα με την κύρια κάμερα 50 MP, απελευθερώνοντας τη δημιουργικότητά σας.

Η μπαταρία των 5000mAh εξασφαλίζει αρκετή αυτονομία για δύο ημέρες γεμάτες επικοινωνία και διασκέδαση, δίνοντάς σας την ελευθερία να παραμείνετε συνδεδεμένοι για περισσότερο χρόνο χωρίς να ανησυχείτε για την ενέργεια.

OnePlus 12R 5G 16GB 256GB Iron Gray

Το OnePlus 12R διαθέτει τη μεγαλύτερη μπαταρία που είχε ποτέ ένα τηλέφωνο OnePlus. Τα 5500mAh συνδυάζονται με την SUPERVOOC ταχύτατη φόρτιση 100W και την τεχνολογία προστασίας της μπαταρίας για μια πλήρη φόρτιση σε 26 λεπτά μόνο.

Με τη βοήθεια του HDR αλγόριθμου φωτογραφίας, οι λήψεις σε κάθε φως είναι όπως ακριβώς τις βλέπεις, δημιουργώντας αναμνήσεις που δε θα ξεχάσεις ποτέ.

Realme 12 Pro+ 5G 12GB 512GB Navigator Beige

Απολαύστε τις επιλογές για φωτογράφιση υψηλότερης ποιότητας που σας δίνουν ο τηλεφακός Periscope Portrait 64MP f/2.6 με οπτικό ζουμ 3x κι ο ευρυγώνιος φακός 50MP Sony IMX890 OIS f/1.8 σε συνδυασμό με τον προηγμένο αλγόριθμο.

Με περισσότερο βάθος και καλύτερη απόδοση της σκιάς, οι φωτογραφίες σας φαίνονται πιο τρισδιάστατες.

Μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού για ρεαλιστικές λήψεις.

Διαθέτει οθόνη 120Hz με HDR, αυτόματη προσαρμογή φωτεινότητας και προστασία TÜV Rheinland για τα μάτια σας.

Xiaomi 14 5G 12GB 512GB Μαύρο

Το Xiaomi 14 5G Dual SIM είναι ένα smartphone με οθόνη 6.36 ιντσών LTPO AMOLED 120Hz, επεξεργαστή Snapdragon 8 Gen 3, και μπαταρία 4610mAh με HyperCharge 90W. Διαθέτει 12GB RAM και 512GB αποθηκευτικό χώρο. Η κύρια κάμερα είναι 50MP με τηλεφακό Leica, προσφέροντας υψηλής ποιότητας φωτογραφίες. Υποστηρίζει NFC για ανέπαφες πληρωμές.

Το Xiaomi 14 συνδυάζει έναν επεξεργαστή Snapdragon 8 Gen 3 με 12GB RAM και το λειτουργικό σύστημα Xiaomi Hyper OS για γρήγορη και αποδοτική απόδοση. Τα 12GB RAM σας επιτρέπουν να τρέχετε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα.

Προσφέρει μια καθαρή οπτική εμπειρία που είναι απαλή για τα μάτια, καθιστώντας ευκολότερο το σερφάρισμα, την ανάγνωση και την παρακολούθηση του αγαπημένου σας περιεχομένου. Και με το φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, το ξεκλείδωτο κινητό είναι κατάλληλο για ηλικιωμένους, καθιστώντας το ιδανικό δώρο για τα παιδιά σας, τους γονείς, τους παππούδες ή τους ηλικιωμένους.

Oppo Reno10 5G 8GB 256GB Silvery Grey

Αν ψάχνετε για ένα smartphone που προσφέρει κομψή σχεδίαση, ισχυρή απόδοση και εκπληκτική κάμερα, μπορείτε να σκεφτείτε το Oppo Reno10 5G 256GB (8GB Ram) Dual-Sim. Αυτή η συσκευή είναι ένα από τα τελευταία μοντέλα της Oppo, μιας κινεζικής εταιρείας που έχει κάνει πάταγο στην παγκόσμια αγορά με τα καινοτόμα προϊόντα της.

Το Oppo Reno10 5G 256GB (8GB Ram) Dual-Sim έχει κομψή και κομψή σχεδίαση που σίγουρα θα τραβήξει την προσοχή σας. Η συσκευή διαθέτει μεταλλικό σκελετό και γυάλινη πλάτη, με ντεγκραντέ χρωματικό σχέδιο που αλλάζει ανάλογα με τη γωνία φωτός.

Η συσκευή έχει επίσης βαθμολογία IP54, που σημαίνει ότι είναι ανθεκτική στη σκόνη και τα πιτσιλίσματα νερού.

Huawei Pura 70 Pro 12GB 512GB Λευκό

Τραβήξτε ευκρινείς φωτογραφίες με περισσότερο φως, κυριολεκτικά, με μια κύρια κάμερα Ultra Lighting, με ρυθμιζόμενο διάφραγμα F1.4–F4.0 και έναν μεγάλο αισθητήρα 1/1,3 ιντσών που ενισχύει την πρόσληψη φωτός. Και βρείτε νέα κρυμμένα μυστήρια, με μια Ultra Lighting Macro Telephoto Camera, με μεγάλο διάφραγμα F2.1 και ζουμ macro 35x.

Αιχμαλωτίστε την έμπνευση σας εν ριπή οφθαλμού, με την Ultra Lighting κάμερα και τον Huawei XD Motion Engine — είτε πρόκειται για την συγκίνηση των κυμάτων, μια έντονη στιγμή στα σπορ ή μια σκηνή που κόβει την ανάσα.

Αποκαλύψτε νέα μυστήρια με macro ζουμ έως και 35x, από τόσο κοντά όσο 5 cm. Και το μεγάλο διάφραγμα F2.1 θα σας βοηθήσει να βρείτε πανέμορφες εικόνες σαν διαμάντια κρυμμένα σε κοινή θέα, ακόμη και σε αμυδρό φως!

