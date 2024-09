Δύο Αμερικανοί ερευνητές δήλωσαν ότι εντόπισαν την πιθανή τοποθεσία του νεότερου διηπειρωτικού πυραύλου κρουζ της Ρωσίας με πυρηνικές δυνατότητες, του 9M370 Burevestnik ο οποίος παρουσιάζεται από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ως «αήττητος», γράφει το πρακτορείο Reuters, το οποίο αναφέρει πρώτο την εξέλιξη αυτή.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πει ότι ο πύραυλος (SSC-X-9 Skyfall κατά την ταξινόμηση του ΝΑΤΟ) έχει πρακτικά απεριόριστο βεληνεκές και μπορεί να αποφύγει τις αμερικανικές πυραυλικές άμυνες. Ωστόσο ορισμένοι δυτικοί εμπειρογνώμονες έχουν εκφράσει αμφιβολίες για τη στρατηγική του αξία.

Χρησιμοποιώντας εικόνες που ελήφθησαν στις 26 Ιουλίου από την Planet Labs, μια εμπορική δορυφορική εταιρεία, οι δύο ερευνητές εντόπισαν ένα κατασκευαστικό έργο που γειτνιάζει με μια εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών κεφαλών, γνωστή με δύο ονόματα – Vologda-20 και Chebsara – ως την πιθανή τοποθεσία του νέου πυραύλου. Η εγκατάσταση βρίσκεται 475 χλμ. βόρεια της Μόσχας.

