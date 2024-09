Αυτό είναι το χτένισμα που κάνει δυναμικό comeback από το παρελθόν

Έχουν περάσει 29 χρόνια από τότε που είδαμε το «french roll» χτένισμα στα μαλλιά των ηθοποιών στο «This Is How We Do It». Πλέον, το δημοφιλές hairstyle αναβιώνει στο TikTok και υπόσχεται να σας πείσει να το δοκιμάσετε κι εσείς. Πρόκειται για ένα στριφτό σινιόν στο πίσω μέρος του κεφαλιού, που οδηγεί σε ένα άλλο μικρότερο σινιόν στην κορυφή του κεφαλιού σε σχήμα τριαντάφυλλου, ενώ μερικές τούφες πέφτουν ανέμελα στο πρόσωπο χαρίζοντας μια πινελιά γοητείας. Το αποτέλεσμα; Ένα κομψό χτένισμα που θα κάνει τους πάντες να γυρίσουν να σας κοιτάξουν.

Celebrities, όπως η Cardi B, η Megan Thee Stallion και η Keke Palmer, απαθανατίστηκαν ήδη από την προηγούμενη χρονιά με αυτό το hairstyle και φέτος το βλέπουμε να κάνει ένα δυναμικό comeback στο TikTok. Επίσης, η τραγουδίστρια Victoria Monet υιοθέτησε το «french roll» στα βραβεία Grammy 2023, επαναφέροντάς το διακριτικά στα ραντάρ του κόσμου της ομορφιάς.

Πώς θα το πετύχετε μόνες σας

Μπορεί ρίχνοντας μια πρώτη ματιά στο χτένισμα να νομίζετε ότι πρέπει να πάτε στο κομμωτήριο για να το πετύχετε, αλλά η δημοσιογράφος Mara S. Campo δημοσίευσε τη δική της εκδοχή του «french roll» στο Instagram (το βίντεο συγκέντρωσε 145 χιλιάδες likes και 2,6 εκατομμύρια σχόλια), κάνοντας πολλές γυναίκες να θέλουν να το δοκιμάσουν μόνες τους.

Παρά το γεγονός ότι αυτό το χτένισμα μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε υφή μαλλιών, τα περισσότερα από τα «french roll» σήμερα γίνονται πάνω σε ίσια μαλλιά για να έχετε το τέλειο αποτέλεσμα. Εάν έχετε φυσικά σγουρά ή σπαστά μαλλιά, αρχικά λούστε τα. Έπειτα, εφαρμόστε ένα θερμοπροστατευτικό προϊόν, στεγνώστε τα με το πιστολάκι και στη συνέχεια ισιώστε τα με ένα εργαλείο ισιώματος. Μόλις τα μαλλιά σας είναι ίσια, ξεχωρίστε ένα τμήμα μαλλιών από το μπροστινό μέρος της μιας πλευράς του κεφαλιού -εσείς θα αποφασίσετε αν θα είναι πολλές ή λίγες οι μπροστινές τούφες που θα διαχωρίσετε, ανάλογα με το πόσα μαλλιά θέλετε να πέφτουν στο πρόσωπό σας, σαν αφέλειες.

Αρχικά, πιάστε τα μαλλιά σε ένα χαμηλό σινιόν αφήνοντας εκτός λίγα μαλλιά από την πλευρά του κεφαλιού όπου αφήσατε και τις μπροστινές τούφες, όπως βλέπετε στο βίντεο. Έπειτα, η Campo τοποθετεί στα μαλλιά μερικά extensions μπούκλες, τα οποία σταθεροποιεί ανάποδα με μια φουρκέτα φροντίζοντας οι άκρες τους να πηγαίνουν προς το μέτωπο αντί να πέφτουν προς τα κάτω σαν μια κανονική αλογοουρά. Αν έχετε μακριά μαλλιά, μπορείτε να παραλείψετε τα παραπάνω βήματα με το σινιόν και τα extensions και απλώς να πιάσετε τα μαλλιά σας πίσω σε μια αλογοουρά και μετά να τη γυρίσετε και να τη στερεώσετε ανάποδα, ώστε να πηγαίνει προς τα πάνω.

Μόλις σταθεροποιήσετε την αλογοουρά, πάρτε τα μαλλιά που αφήσατε πριν στο πλάι, και φέρτε τα πάνω από την ανάποδη αλογοουρά στερεώνοντάς τα εκεί με φουρκέτες, οι οποίες πρέπει να είναι μεγάλες -ουσιαστικά καλύπτετε την αλογοουρά σας με αυτές τις τούφες μαλλιών. Έπειτα, πάρτε τις άκρες των μαλλιών που προεξέχουν από την αλογοουρά και βρίσκονται στην κορυφή του κεφαλιού, στρίψτε τες σε ένα μικρό σινιόν σε εκείνο το σημείο, που θα μοιάζει σαν τριαντάφυλλο, και στερεώστε το με φουρκέτες. Έπειτα, από το τμήμα μαλλιών που ξεχωρίσατε στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού στην αρχή, πάρτε περίπου 2,5 εκατοστά από αυτά τα μαλλιά και πηγαίνετέ τα προς το μικρό σινιόν σας στην κορυφή του κεφαλιού στερεώνοντάς τα πάλι εκεί με φουρκέτες.

Τέλος, φορμάρετε τις τούφες που απέμειναν στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού με διάφορους τρόπους. Μπορείτε είτε να τις ισιώσετε είτε να κάνετε μπούκλες στις άκρες τους για να χαρίσετε περισσότερη κίνηση. Για να διατηρήσετε το χτένισμα στη θέση του για ώρες, ψεκάστε με αρκετή λακ και ολοκληρώστε με ένα σπρέι για λάμψη.

* Πηγή: Vita