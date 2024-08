Δόθηκαν στην δημοσιότητα από την Universal, οι πρώτες εικόνες του «Jurassic World Rebirth», της έβδομης ταινίας της 31χρονης θρυλικής κινηματογραφικής σειράς.

Το σενάριο είναι του Ντέιβιντ Κεπ, ο οποίος έγραψε το πρωτότυπο «Jurassic Park» που κυκλοφόρησε το 1993, ενώ τις σκηνοθετικές οδηγίες έδωσε ο Γκάρεθ Έντουαρντς.

¨Όταν «η κατάσταση του πλανήτη έχει αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό αφιλόξενη για τους δεινόσαυρους».

Σύμφωνα με την επίσημη περίληψη, «όσοι έχουν απομείνει υπάρχουν σε απομονωμένα ισημερινά περιβάλλοντα με κλίμα που μοιάζει με αυτό στο οποίο κάποτε ευδοκιμούσαν.

Τα τρία πιο κολοσσιαία πλάσματα μέσα σε αυτή την τροπική βιόσφαιρα κατέχουν το κλειδί για ένα φάρμακο που θα επιφέρει θαυμαστά οφέλη για την ανθρωπότητα».

Όπως αποκάλυψε το στούντιο ο χαρακτήρας της Γιόχανσον αφορά μια ειδικό σε μυστικές επιχειρήσεις με το όνομα Zora Bennett, η οποία έχει προσληφθεί για να ηγηθεί της ομάδας που εξάγει DNA από τα τρία γιγαντιαία είδη δεινοσαύρων που έχουν απομείνει ζωντανά.

Ο Αλί υποδύεται τον συνεργάτη της Ζora, Duncan Kincaid και ο Μπέιλι έναν παλαιοντολόγο ονόματι Dr. Henry Loomis.

