Rihanna: Ταίριαξε το μανικιούρ της με το μίνιμαλ μακιγιάζ της και απογείωσε τη “clean girl” αισθητική

Η Rihanna τελευταία είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρίζοντάς μας υπέροχες εικόνες και αστείρευτη έμπνευση για τα looks μας. Πρόσφατα κοινοποίησε μια δημοσίευση, όπου μας έδειχνε το λαμπερό της δέρμα και το φανταστικό μανικιούρ της, το οποίο ήταν τέλεια εναρμονισμένο με την «clean girl» αισθητική.

Η πετυχημένη επιχειρηματίας δημοσίευσε μια σειρά από εκπληκτικές selfies στο Instagram γράφοντας στη λεζάντα «Here’s your reminder to put that sunscreen on baby!» προκειμένου να μας υπενθυμίσει να μην ξεχνάμε να φοράμε πάντα το αντηλιακό μας, αλλά και να προωθήσει τη νέα Hydra Vizor Invisible Face Moisturizer SPF 30 από Fenty Skin. Τις φοβερές selfies της συνόδευσε κι ένα φρέσκο κα μίνιμαλ μανικιούρ που ήταν η επιτομή της κομψότητας. Αυτήν τη φορά, επέλεξε ένα mani εμπνευσμένο από την περιποίηση της επιδερμίδας της, δηλαδή απλό, λιτό και λαμπερό.

View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Η 36χρονη σταρ συνδύασε το no makeup makeup της με ένα no-manicure manicure. Τα νύχια της είχαν αμυγδαλωτό σχήμα και βάφτηκαν σε μια γαλακτερή λευκή απόχρωση. Τα «milky nails» είναι μια πιο απαλή, μοντέρνα εκδοχή του παραδοσιακού λευκού μανικιούρ και ταιριάζουν κυριολεκτικά με τα πάντα.

Για τη φωτογράφιση, η Rihanna είχε τα μαλλιά της ξανθά και ολόισια με χωρίστρα στο πλάι. Το μακιγιάζ της ήταν εξίσου μίνιμαλ, για να ταιριάζει απόλυτα με το μανικιούρ της. Συγκεκριμένα, εφάρμοσε ένα διάφανο gel φρυδιών κι ένα ελαφρύ foundation, ενώ το ελάχιστο bronzer τής χάρισε μια ηλιοκαμένη λάμψη, σαν να γύρισε μόλις από την παραλία.

Πηγή: GRACE