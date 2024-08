Βομβαρδιστικά και drones της Ρωσίας πετούν προς την κατεύθυνση της Ουκρανίας, προειδοποίησαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι ουκρανικές αρχές, κηρύσσοντας συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές σε μεγάλο μέρος της χώρας, την επομένη μαζικών ρωσικών πληγμάτων εναντίον ενεργειακών υποδομών.

«Η ουκρανική πολεμική αεροπορία επιβεβαιώνει την απογείωση (βομβαρδιστικών Τουπόλεφ) Tu-95MS από την αεροπορική βάση Ένγκελς (σ.σ. της νοτιοδυτικής Ρωσίας). Πύραυλοι ενδέχεται να εισέλθουν στον ουκρανικό εναέριο χώρο σε περίπου δυο ώρες», ανέφερε γύρω στις 04:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) η ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram, προσθέτοντας κατόπιν πως κατευθύνονται επίσης στο έδαφός της drones.

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Κρεβί Ρι (κεντρική Ουκρανία) σε ρωσικό πλήγμα εναντίον πολιτικής υποδομής, ανέφεραν νωρίτερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters μεταδίδουν πως ακούστηκαν τρεις σειρές εκρήξεων στο Κίεβο.

🇺🇦 🇷🇺 More than 20 #Geran drones are being launched by #Russia right now.

🚨 BREAKING: Reports of loud blasts in #Kyiv#UkraineRussiaWar #Ukraine️ #Russia #Kyiv #Putin #Zelenskyy pic.twitter.com/P6YrfypPxi

— Valentin Erikson (@eriksonvalentin) August 27, 2024