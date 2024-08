Πριν από τη συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στις 14 Ιουλίου 2023 στο Ντένβερ, η Αντίτι Ντεσάι, επικεφαλής μάρκετινγκ της Τράπεζας Τροφίμων των Βραχωδών Ορέων, έλαβε ένα ασυνήθιστο τηλεφώνημα. Η δισεκατομμυριούχος ποπ σταρ ήθελε να δωρίσει δεκάδες χιλιάδες γεύματα στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό – μια φιλανθρωπική προσπάθεια που είχε επαναλάβει, όπως και τα αγαπημένα της τραγούδια, καθώς διασχίζει τη χώρα στο πλαίσιο της περιοδείας της Eras Tour με 52 πόλεις.

«Σοκαρίστηκα και στη συνέχεια ενθουσιάστηκα με τα νέα», δήλωσε η Ντεσάι. «Όταν (οι εκπρόσωποι της Σουίφτ) μοιράστηκαν τα νέα, ήταν τόσο ευγενικοί, ενημερώνοντάς μας ότι η Τέιλορ ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για το έργο που επιτελούμε στην κοινότητά μας καθημερινά».

Από τον περασμένο Μάρτιο, η Σουίφτ έχει δωρίσει το ισοδύναμο εκατοντάδων χιλιάδων γευμάτων για να βοηθήσει στη σίτιση του αυξανόμενου αριθμού Αμερικανών που παλεύουν με το αυξανόμενο κόστος διατροφής και στέγασης. Επιλέγει να δίνει χωρίς φανφάρες διασημοτήτων και τα δώρα της έχουν γίνει ευπρόσδεκτα.

Όμως οι υπεύθυνοι των τραπεζών τροφίμων λένε ότι έχουν προσφέρει μόνο προσωρινή ανακούφιση, καθώς η επισιτιστική ανασφάλεια έχει αυξηθεί και η βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης COVID-19 έχει λήξει.

Το έλλειμμα μεταξύ προσφοράς από την κυβέρνηση και ζήτησης είναι 33 δισ.

Λάβαμε τόση υποστήριξη κατά τη διάρκεια του COVID», δήλωσε η Τζέσικα Σαντ, διευθύντρια ανάπτυξης και επικοινωνίας στην Channel One Regional Food Bank of Minnesota, η οποία έλαβε χρηματοδότηση από τη Σουίφτ. «Αυτό μας βοήθησε πραγματικά να μην έχουμε μια φρικτή κατάσταση. Αλλά οι αριθμοί που βλέπουμε είναι πολύ υψηλότεροι τώρα λόγω του πληθωρισμού και του κόστους ζωής, και όλη αυτή η υποστήριξη έχει χαθεί».

Η υποστήριξη της Σουίφτ ήταν ουσιαστική, λένε οι υπεύθυνοι των τραπεζών τροφίμων, ιδίως για να τραβήξουν την προσοχή στις ζωτικής σημασίας υπηρεσίες τους για τους ανθρώπους με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα.

Αλλά οι τράπεζες τροφίμων, συλλογικά, απαιτούν δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση ετησίως, δήλωσε ο Κάιλ Γουέιντ , διευθύνων σύμβουλος της Atlanta Community Food Bank, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για τη σίτιση της Αμερικής και του οποίου η τράπεζα τροφίμων της Τζόρτζια είναι επιχορηγούμενη από τη Σουίφτ.

Το ετήσιο έλλειμμα χρηματοδότησης μεταξύ του τι χρειάζεται σε επισιτιστική βοήθεια και του τι παρέχεται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι περίπου 33 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη Feeding America, ένα δίκτυο τραπεζών τροφίμων, παντοπωλείων και τοπικών προγραμμάτων γεύματος.

«Σε μακροοικονομικό επίπεδο, οι τράπεζες τροφίμων αντιμετωπίζουν σίγουρα μεγάλη πίεση αυτή τη στιγμή, κυρίως λόγω του εξαιρετικού επιπέδου ζήτησης που υπάρχει στην κοινότητα», δήλωσε ο Γουέιντ.

Συνήθως, σύμφωνα με τη Feeding America, οι τράπεζες τροφίμων βασίζονται σε ατομικές και εταιρικές δωρεές, σε συνεισφορές από τοπικούς αγρότες και λιανοπωλητές και σε ομοσπονδιακά προγράμματα βοήθειας για να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους.

Περισσότεροι από 49 εκατομμύρια Αμερικανοί βασίζονται σε τρόφιμα από τράπεζες τροφίμων και φιλανθρωπικές οργανώσεις

Η αυτοπροσδιοριζόμενη ως «βασανισμένη ποιήτρια», η οποία έχει εκτιμώμενη καθαρή αξία άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, έχει ιστορικό υποστήριξης αιτημάτων έκτακτης ανάγκης. Το φιλανθρωπικό ταμείο της Σουίφτ στο Κοινοτικό Ίδρυμα of Middle Tennessee δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή το 2010. Πέρυσι έδωσε 1 εκατομμύριο δολάρια στο Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Κοινοτικού Ιδρύματος του Τενεσί.

Οι τράπεζες τροφίμων που είχαν την τύχη να λάβουν ένα κομμάτι του πλούτου της επαίνεσαν την ποπ σταρ για την ανάδειξη των προσπαθειών τους να μειώσουν την πείνα εν μέσω πληθωρισμού, αύξησης του κόστους των τροφίμων και της ενέργειας και αυξημένης ζήτησης για τις υπηρεσίες τους. Τουλάχιστον 49 εκατομμύρια Αμερικανοί βασίζονται σε τρόφιμα από τράπεζες τροφίμων και άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Οι νέοι, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο μέρος του κοινού της Σουίφτ, επηρεάζονται όλο και περισσότερο από την επισιτιστική ανασφάλεια. Περισσότεροι από τους μισούς από τους ανθρώπους ηλικίας 18 έως 34 ετών δήλωσαν ότι το αυξανόμενο κόστος των τροφίμων ήταν ο κύριος μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομικών ανησυχιών τους.

Η ομάδα δημοσίων σχέσεων της Σουίφτ αρνήθηκε να σχολιάσει τις δωρεές της σε τράπεζες τροφίμων. Οι επιχορηγούμενοι δήλωσαν ότι τους ζητήθηκε να μην αποκαλύψουν το ποσό των δώρων. Ωστόσο, η Ντεσάι δήλωσε ότι η συνεισφορά επέτρεψε στην τράπεζα τροφίμων να αγοράσει αρκετά τρόφιμα για 75.000 γεύματα. Τυπικά, η τράπεζα τροφίμων μπορεί να παρέχει περίπου τρία γεύματα για κάθε 1 δολάριο που δωρίζεται, είπε.

Τα χρήματα που δίνει είναι χρήσιμα, η προβολή όμως είναι ανεκτίμητη

Η Channel One Regional Food Bank of Minnesota μπόρεσε να αγοράσει 30.000 γεύματα με τη δωρεά της, σύμφωνα με την Τζέσικα Σαντ , διευθύντρια ανάπτυξης και επικοινωνίας του οργανισμού. Οι τράπεζες τροφίμων μπορούν να αγοράσουν από δύο έως 10 γεύματα ανά δολάριο δωρεάς, δήλωσε η ίδια. «Πραγματικά υπάρχει μεγάλη διακύμανση από τράπεζα τροφίμων σε τράπεζα τροφίμων», δήλωσε η Σαντ.

Στο Channel One, συνήθως κοστίζει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να διατηρήσει τα ράφια εφοδιασμένα με αρκετά τρόφιμα για να υποστηρίξει περίπου 300.000 επισκέψεις από ανθρώπους σε 14 κομητείες.

Τα δώρα της Σουίφτ φαίνεται να ανέρχονται σε ένα ελάχιστο ποσοστό των εσόδων από την περιοδεία και την προσωπική της περιουσία. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί από τους δικαιούχους της τράπεζας τροφίμων θεωρούν την προβολή που τους προσφέρει ανεκτίμητη.

Η δωρεά της παρείχε το είδος της προσοχής των μέσων ενημέρωσης που η Τράπεζα Τροφίμων των Βραχωδών Όρεων δεν θα μπορούσε ποτέ να αντέξει οικονομικά, δήλωσε η Ντεσάι. «Είδαμε ραγδαία αύξηση των «likes» και των «σχολίων» στην ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανακοίνωνε τη δωρεά, με εκθετικά μεγαλύτερη συμμετοχή από ό,τι συνήθως λαμβάνουμε», δήλωσε η Ντεσάι.

Οι δωρεές της Σουίφτ ανακίνησαν το ζήτημα αλλά δεν επαρκούν

Ορισμένες τράπεζες τροφίμων δήλωσαν ότι είδαν αύξηση των μικρών δωρεών ως απάντηση στην κάλυψη από τον Τύπο. Ήταν βραχύβια και οι περισσότερες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν μεγάλη ζήτηση για τις υπηρεσίες τους, καθώς όλο και περισσότεροι Αμερικανοί αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα.

Το Channel One βλέπει μια αύξηση σε άτομα και οικογένειες που απευθύνονται για πρώτη φορά καθώς συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν πλέον την οικονομική δυνατότητα να αγοράζουν τρόφιμα μόνοι τους, δήλωσε η Σαντ. Επί του παρόντος, ο οργανισμός δέχεται 10.000 επισκέψεις στο επιτόπιο ράφι τροφίμων στο Ρότσεστερ της Μινεσότα, το οποίο είναι περίπου 50% αυξημένο σε σχέση με πέρυσι, είπε.

Η Σαντ και άλλοι υπεύθυνοι της τράπεζας τροφίμων επισημαίνουν ότι ο πληθωρισμός και η έλλειψη προσιτής στέγασης συμβάλλουν στην αύξηση της ζήτησης. Το τέλος της κυβερνητικής χρηματοδότησης για την ανακούφιση από την πανδημία έχει επιδεινώσει αυτά τα ζητήματα, είπαν.

Το 2020, στο αποκορύφωμα της πανδημίας, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επέκτεινε το πρόγραμμα Child Tax Credit για οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Οι νομοθέτες επέτρεψαν τη λήξη της πολιτικής αυτής στο τέλος του 2021. Ομοίως, οι προσωρινές αυξήσεις των παροχών για το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας έληξαν τον Μάρτιο του 2023.

Εργασιακή ανασφάλεια και απολύσεις, πλήττουν ακόμα και την «εύπορη Αμερική» των Big Tech

Το Second Harvest of Silicon Valley έλαβε επίσης ένα δώρο από τη Σουίφτ κατά τη διάρκεια του αμερικανικού σκέλους της περιοδείας της. Η οργάνωση είχε ακούσει ότι η Σουίφτ έκανε δωρεές σε τράπεζες τροφίμων και επικοινώνησε με την ομάδα Τύπου της περίπου ένα μήνα πριν από τις εμφανίσεις της στη Σάντα Κλάρα τον περασμένο Ιούλιο, δήλωσε η Σομπάνα Γκούμπι, επικεφαλής φιλανθρωπίας στο Second Harvest of Silicon Valley.

«Μια μέρα πριν από τη συναυλία, απλά μας τηλεφώνησαν», είπε.

Η Γκούμπι αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δωρεά, λέγοντας μόνο ότι η οργάνωση ήταν ευγνώμων για το δώρο και για τη Σουίφτ που «ρίχνει φως» στην επισιτιστική ανασφάλεια. Ωστόσο, η κατάσταση επί τόπου δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Η περιοχή της Silicon Valley έχει πληγεί βαθιά από τις απολύσεις στον τομέα της τεχνολογίας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα λιγότερες δωρεές, ακόμη και από εκείνους που εξακολουθούν να εργάζονται, δήλωσε η Γκούμπι.

Μειώνονται οι δωρεές ακόμα και από όσους εργάζονται

Οι άνθρωποι φοβούνται για την εργασιακή ασφάλεια και δίνουν λιγότερα χρήματα και όταν αυτές οι δωρεές μειώνονται, αυτό σημαίνει επίσης λιγότερα χρήματα από εταιρικά ισοδύναμα (σ.σ. Οι εταιρείες «ματσάρουν» τις προσφορές πολιτών), πρόσθεσε ο Γκούμπι.

Σε απάντηση, η Second Harvest περιορίζει τον προϋπολογισμό της και διατηρεί το προσωπικό της μικρό, είπε. Οι μερίδες των τροφίμων έχουν επίσης μειωθεί- αντί να παρέχει γαλόνια γάλακτος, η τράπεζα μοιράζει τώρα μισά γαλόνια και δίνει κρέατα, αυγά και γαλακτοκομικά σε εναλλασσόμενες εβδομάδες, είπε.

Κάποιες εβδομάδες οι άνθρωποι λαμβάνουν κρέατα, ενώ σε άλλες μπορεί να λαμβάνουν μόνο γαλακτοκομικά και αυγά, εξήγησε η Γκούμπι. Ο οργανισμός εξυπηρετεί σήμερα 500.000 άτομα το μήνα, περίπου όσο και κατά την κορύφωση της πανδημίας.

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις όσον αφορά την υποστήριξη από την κοινότητα», είπε.