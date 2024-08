Οι beauty συνήθειες που είναι πολύ… demure

Εάν δεν έχετε ακούσει τη φράση «very demure, very mindful» τουλάχιστον μία φορά τις τελευταίες 24 ώρες, μάλλον κάτι έχει πάει στραβά με τον λογαριασμό σας στο TikTok. Η έκφραση έχει γίνει το σύνθημα μιας νέας τάσης που κατακλύζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τάση, η οποία έγινε δημοφιλής από τον δημιουργό περιεχομένου Jools Lebron, άρχισε για πρώτη φορά να κερδίζει δημοτικότητα μετά το βίντεο «How to be demure and modest and respectful in the workplace», που φυσικά έγινε viral. Το βίντεο έχει αυτήν τη στιγμή πάνω από 13 εκατομμύρια προβολές και σχεδόν δύο εκατομμύρια likes. Τι σημαίνει, όμως, να είσαι… demure; Η έκφραση έχει να κάνει με το να έχετε μια πιο «σεμνή» και μίνιμαλ εμφάνιση, αλλά και γενικότερα να έχετε μια μινιμαλιστική αισθητική. Για τον Lebron, συγκεκριμένα, σημαίνει να μην το παρακάνετε, ειδικά όταν πρόκειται για μακιγιάζ και μαλλιά.

Γι’ αυτόν τον λόγο, συγκεντρώσαμε εκείνες τις beauty συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να γίνετε κι εσείς… demure και mindful!

French twists

Τα french twists είναι το απόλυτο χτένισμα για να είστε «σεμνές», μίνιμαλ και χαριτωμένες. Χτενίστε τα μαλλιά σας προς τα πίσω, στριφογυρίστε τα και πιάστε τα σε ένα γαλλικό σινιόν, που θα σας χαρίσει πολλούς πόντους κομψότητας. Μπορείτε να στρώσετε τυχόν φύτρες που πετάνε με μια καθαρή οδοντόβουρτσα και λίγη λακ.

Σωστή εφαρμογή μακιγιάζ

Για ένα «demure» μακιγιάζ, οι κινήσεις σας θα πρέπει να είναι προσεκτικές και ακριβείς. Χρησιμοποιήστε πινέλο για να απλώσετε το foundation, όπως προτείνει και ο Jools Lebron, προσπαθήστε να μην ανοίγετε το στόμα όταν εφαρμόζετε μάσκαρα και κάντε το concealer σας να κρατήσει για ώρες χωρίς να «τσακίσει».

Shopping με…μέτρο

Για να είστε demure και mindful κατά τη διάρκεια του shopping, χρειάζεται να είστε προσεκτικές με τις κινήσεις σας. Για παράδειγμα, όταν θέλετε να δοκιμάσετε ένα άρωμα, μην ψεκάζετε πολλές φορές και το τελειώνετε, ώστε να μπορούν να το δοκιμάσουν και οι υπόλοιποι, ενώ καλό είναι να μην πετάτε και τα testers σε άσχετα σημεία στα ράφια των καλλυντικών, αλλά φροντίστε να τα αφήνετε πάλι στη θέση τους.

Αρώματα μικρών επιχειρήσεων

Η «demure» τάση θέλει να δίνετε προσοχή όχι μόνο στα high-end, niche αρώματα, αλλά να δοκιμάζετε και να αγοράζετε και τα αρώματα που δεν είναι και τόσο δημοφιλή και προέρχονται από μικρές επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, τις ενισχύετε και τις στηρίζετε για να συνεχίσουν το έργο τους στην αρωματοποιία.

