Πάνω από 100 χιλιάδες στρέμματα γης μετατράπηκαν σε στάχτη στη μεγάλη φωτιά της 11ης Αυγούστου. Τμήματα της βορειοανατολικής Αττικής μετατράπηκαν σε 48 ώρες σε σεληνιακό τοπίο. Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά ολοκληρώνονται οι αυτοψίες της διεύθυνσης αναδασώσεων και οι αρμόδιες υπηρεσίες ρίχνονται στη μάχη -εκτός των άλλων- για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, σε πρώτη φάση σε Πεντέλη και Καπανδρίτι.

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει δύο πυλώνες: Ο πρώτος αφορά παλαιότερες καμένες εκτάσεις που έχουν ενταχθεί από τον Απρίλιο στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων και ο δεύτερος αφορά στην πυρκαγιά του Αυγούστου.

«Πέρα από τις εκτάσεις που πριν την πυρκαγιά είχαμε ήδη εντάξει στο Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, η νέα φωτιά θα μας δώσει και νέες εκτάσεις οι οποίες λόγω του γεγονότος ότι είναι διπλοκαμένες και τριπλοκαμένες θα πρέπει να τις βοηθήσουμε με τεχνητή αναδάσωση» τόνισε (ΕΡΤ) ο γενικός διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Βαγγέλης Γκουντούφας.

Extra 2/n 🔥 | We can see some buildings & villages completelly surrounded by the burned area. #Wildfire near #Athens — #Varnavas , #Attica , Greece.

Η φωτιά που ξεκίνησε από τον Βαρνάβα, πέρασε από 104.000 στρέμματα, με την καμένη έκταση να ανέρχεται στα 91.000 στρέμματα, εκ των οποίων το 77% είναι δασικές εκτάσεις.

Η συνολική επιφάνεια της Περιφέρειας Αττικής (χωρίς την περιοχή της Τροιζηνίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου) είναι 2.500.000 στρέμματα. Σύμφωνα με στοιχεία του Meteo, μέχρι το 2023 είχε καεί το 25% της συνολικής επιφάνειας από δασικές πυρκαγιές. Η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία 7 χρόνια έχουν καεί 405.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 33% της επιφάνειας των δασών. Αν σε αυτά προστεθεί η εφιαλτική φετινή πυρκαγιά, είναι δεδομένο πως πάνω από το 40% των δασών της Αττικής έχει γίνει στάχτες χωρίς να έχει προλάβει να γίνει η φυσική αναδόμηση.

Το ανησυχητικό είναι πως η μεγάλη πυρκαγιά της βορειοανατολικής Αττικής ήρθε να συναντήσει προγενέστερες φωτιές οι οποίες έπληξαν το 2009 και το 2022 την Πεντέλη, γεγονός το οποίο συνιστούν το έδαφος πρόσφορο μόνο για τεχνητή αναδάσωση.

Extra 7/n – update 🔥 | #Wildfires Attica, Greece.

Delineation & Monitoring-1 products released by @CopernicusEMS – #EMSR746. You can see the evolution of the affected areas for the 13th & 14th of August, 2024. Burnt area: 10409 ha.

