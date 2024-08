Οι σκύλοι που δέχονται τα «πυρά» του κηδεμόνα τους, όταν ανακαλύψει τη ζημιά που έκαναν, εκφράζουν ειλικρινή μεταμέλεια. Και το δείχνουν με τον δικό τους, μοναδικό τρόπο.

Με το μετανιωμένο βλέμμα, το σκυφτό τους κεφαλάκι. Αποφεύγουν να κοιτάξουν κατάματα τον κηδεμόνα τους ή πάνε να κρυφτούν σε κάποιο σημείο του σπιτιού.

Πράξεις, που αποδεικνύουν ότι ο σκύλος εκείνη τη στιγμή ζητά από τον κηδεμόνα του να τον συγχωρέσει.

Είναι γνωστό, όπως λέει ο θετικός εκπαιδευτής σκύλων, Σοφοκλής Μακρινός, το αξιαγάπητο βλέμμα «puppy eyes» σε όλους τους κηδεμόνες σκύλων.

Το βλέμμα αυτό, συνήθως, το παρατηρούμε στους σκύλους που έχουν κάνει κάποια ζημιά, ή, γενικότερα, κάτι που μας δυσαρεστεί.

Υπάρχουν φορές που αποφεύγουν την επαφή με το βλέμμα, σκύβουν το κεφάλι και πηγαίνουν να κρυφτούν σε μια γωνιά.

Δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι οι σκύλοι μπορούν να νιώσουν το συναίσθημα της ενοχής

Οι περισσότεροι κηδεμόνες, όπως αναφέρει ο κ. Μακρινός, βρίσκουν αυτές τις συμπεριφορές διασκεδαστικές και χαριτωμένες. Καθώς πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο, ο σκύλος τους δείχνει ότι μετάνιωσε και προσπαθεί να τους κάνει να τον συγχωρέσουν.

Τι πραγματικά συμβαίνει, όμως, εκείνη την στιγμή;

Μπορεί ο σκύλος να νιώσει και να δείξει μεταμέλεια;

Ο θετικός εκπαιδευτής σκύλων, Σοφοκλής Μακρινός, ενημερώνει ότι οι ερευνητές είναι σίγουροι ότι οι σκύλοι μπορούν να νιώσουν τα βασικά συναισθήματα: της χαράς, του φόβου, της λύπης, κλπ.

Μπορούν, όμως, να βιώσουν σύνθετα συναισθήματα, όπως αυτό της ενοχής;

Σύμφωνα με τον κ. Μακρινό, δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουμε οι περισσότεροι, ότι οι σκύλοι μπορούν να νιώσουν το συναίσθημα της ενοχής.

Επομένως, πώς να ζητήσουν συγγνώμη;

Εξηγεί ότι όλες οι αντιδράσεις των σκύλων που προαναφέραμε, δεν δείχνουν μεταμέλεια, αλλά φόβο.

Οι σκύλοι έχουν αναπτύξει τέτοιους μηχανισμούς, μέσω μιας τεράστιας διαδικασίας της εξέλιξης, ώστε να μας ηρεμούν πιο γρήγορα. Και να μειώνουν τον χρόνο του θυμού μας.

Με όλες αυτές τις ξεχωριστές αντιδράσεις, ο σκύλος καταφέρνει «μια χαρά» να κατευνάσει τα πνεύματα.

Όπως λέει ο εκπαιδευτής, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε επιστρέψει σπίτι, και ο σκύλος μας έχει κάνει… φύλλο και φτερό τα αγαπημένα μας παπούτσια.

Και μόλις τον επιπλήξουμε, και εκείνος κάνει «puppy eyes, αμέσως γελάμε και τον συγχωρούμε.

Πώς νιώθει ο σκύλος όταν τον μαλώνουμε;

Σύμφωνα με τον κ. Μακρινό, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι εκείνη τη στιγμή ο σκύλος μας νιώθει αρνητικά συναισθήματα.

Καλό είναι, λοιπόν, να μην τον μαλώνουμε περισσότερο, όπως συνηθίζεται, για να προκαλέσουμε αυτές τις χαριτωμένες για εμάς συμπεριφορές.

Επισημαίνει ότι ο σκύλος εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί τον μαλώνουμε. Έτσι, μόνο αρνητικούς συσχετισμούς μπορεί να κάνει με την τακτική αυτή.

Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να καταλάβει ο σκύλος ότι αυτό που έκανε δεν είναι επιθυμητό

«Για να καταλάβει ο σκύλος μας το αποτέλεσμα μιας μη επιθυμητής συμπεριφοράς του, πρέπει να τη διορθώσουμε άμεσα. Δηλαδή, εάν έχει κάνει μια ζημιά, κι εμείς την αντιληφθούμε έπειτα από ώρα, δεν έχει κανένα νόημα να τον μαλώσουμε. Και αυτό, επειδή δεν μπορεί να καταλάβει γιατί του φωνάζουμε», εξηγεί ο θετικός εκπαιδευτής.

Μάλιστα, όπως λέει, υπάρχουν περιπτώσεις που ο σκύλος εκδηλώνει αυτές τις συμπεριφορές πριν, καν, εμείς αντιληφθούμε ότι έχει κάνει αταξία. Και αυτός είναι ο λόγος που παρεξηγούν οι κηδεμόνες, και έχουν την πεποίθηση ότι ο σκύλος τους ξέρει τι λάθος έκανε. Καθώς δεν θα είχαν αντιληφθεί τη ζημιά, εάν δεν τον έβλεπαν να σκύβει το κεφάλι, για παράδειγμα.

«Σε αυτές τις περιπτώσεις ο σκύλος έχει κάνει τη σύνδεση ότι το κατεστραμμένο παπούτσι θυμώνει τη μαμά ή τον μπαμπά. Δεν μπορεί, όμως, να κάνει τη σύνδεση ότι αυτός το κατέστρεψε, και αυτό τους εκνεύρισε. Η παρουσία του κατεστραμμένου παπουτσιού, σε συνδυασμό με τη παρουσία του κηδεμόνα του στον χώρο, τον αγχώνει».

Δεν μαλώνουμε τον σκύλο

Συνοψίζοντας, ο κ. Μακρινός επισημαίνει: «Την επόμενη φορά που θα δείτε τον σκύλο σας να κάνει τα «γλυκά ματάκια», μην τον μαλώσετε, καθώς είναι, ήδη, στρεσαρισμένος και φοβισμένος. Ο σκύλος δεν μας ζητά συγγνώμη στην πραγματικότητα, απλώς αυτός είναι ο τρόπος του για να μας ηρεμήσει».

* Ο κύριος Σοφοκλής Μακρινός γεννήθηκε στην Αθήνα και το 2014 πέρασε μέσω Πανελλήνιων στο Τμήμα Μηχανικών Αντιρρύπανσης στην Κοζάνη.

Εκεί υιοθετεί τον πρώτο του σκύλο, τον Σαμ, και χάρη σε αυτόν μπαίνει ενεργά στον χώρο του εθελοντισμού, συνειδητοποιώντας ότι η αγάπη του για τα ζώα είναι μεγαλύτερη από οτιδήποτε άλλο.

Έτσι, αποφασίζει να αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό και σπουδάζει θετικός εκπαιδευτής στη σχολή Dogfully της Εριέττας Καραμπέτσου, από την οποία και αποφοίτησε.

Στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα στη γνωσιακή λειτουργία του σκύλου στο Πανεπιστήμιο Duke (Dog Emotion and Cognition by Duke University), όπως και μαθήματα στη συμπεριφορά και ευζωία του συγχρόνου κατοικίδιου στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (Animal Behavior and Welfare by the University ofEdinburgh).

Τέλος, έχει παρακολουθήσει σεμινάριο παροχής πρώτων βοηθειών στον σκύλο.