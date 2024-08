Επιδερμίδα: 5 top τροφές που θα την κάνουν λαμπερή και υγιή

Τα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας είναι μεν σωτήρια και σας χαρίζουν την καλύτερη εκδοχή της επιδερμίδας σας όταν εφαρμόζονται συστηματικά, αλλά μαζί με αυτό χρειάζεται να στραφείτε και προς… το ψυγείο για να βοηθήσετε και εκ των έσω το δέρμα σας να είναι υγιές και λαμπερό. Αυτό που τρώτε μπορεί πραγματικά να επηρεάσει την ποιότητά του και οι παρακάτω 5 τροφές υπόσχονται να το κάνουν πιο υγιές και λαμπερό.

Εσπεριδοειδή & ρόδια

Η βιταμίνη C παίζει ουσιαστικό ρόλο στην παραγωγή κολλαγόνου. Για αυτόν τον λόγο, προσπαθήστε να καταναλώνετε εσπεριδοειδή, όπως πορτοκάλι και γκρέιπφρουτ, που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C. Αλλά πέρα ​​από τους προφανείς «υποψηφίους», υπάρχουν κι άλλα ευεργετικά για το δέρμα φρούτα, όπως το ρόδι. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, τα ρόδια μπορούν να βοηθήσουν τα κύτταρα της επιδερμίδας σας να ανακάμψουν από τις βλάβες που έχουν υποστεί από την υπεριώδη ακτινοβολία. Επιπλέον, η καθημερινή κατανάλωση ροδιού θα μπορούσε να βοηθήσει στη μελάγχρωση που προκαλείται από τον ήλιο. Κι αν δεν ξέρετε πώς να το φάτε, απλώς ρίξτε μερικά σπόρια ροδιού στα overnight oats σας ή ακόμη και στις σαλάτες σας, ενώ μια καλή ιδέα είναι να τα προσθέσετε και στο νερό σας, για να γίνει πιο γευστικό.

Αβοκάντο

Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που περιέχουν τα αβοκάντο ενισχύουν τα λιπίδια (πχ τα κεραμίδια) που αποτελούν βασικό στοιχείο του υδρολιπιδικού φραγμού, ο οποίος «παγιδεύει» την υγρασία στο εσωτερικό της επιδερμίδας, κρατώντας μακριά τους περιβαλλοντικούς επιθετικούς παράγοντες. Επιπλέον, μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση περισσότερων ωμέγα-3 λιπαρών οξέων μέσω της διατροφής και των κατάλληλων συμπληρωμάτων μπορεί να περιορίσει την ακμή.

Τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση

Η κατανάλωση τροφών που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως kombucha, κεφίρ, kimchi και άλλα λαχανικά τουρσί, μπορεί να ενισχύσει το έντερο με ωφέλιμα βακτήρια. Δέρμα κι έντερο συνδέονται, επομένως το μικροβίωμα του εντέρου σας έχει θετικό αντίκτυπο και στην επιδερμίδα.

Καρπούζι

Το καρπούζι αποτελείται από 90% νερό, γεγονός που το καθιστά την ιδανική επιλογή για να διατηρείτε το δέρμα σας σούπερ ενυδατωμένο. Η κατανάλωση άφθονου νερού και τροφών που έχουν πολύ νερό στη σύστασή τους βοηθά στη μείωση της εμφάνισης των ρυτίδων και των λεπτών γραμμών. Το καρπούζι δεν είναι μόνο ενυδατικό, αλλά είναι και μια καλή πηγή βιταμίνης C και αντιοξειδωτικών, όπως το λυκοπένιο και η βήτα-καροτίνη. Παρέχει, επίσης, το αμινοξύ L-κιτρουλίνη, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση της καλύτερης κυκλοφορίας του αίματος, που είναι σημαντική για τη θρέψη των κυττάρων του δέρματος.

Ντομάτες

Οι ντομάτες είναι η κύρια διατροφική πηγή του καροτενοειδούς λυκοπενίου. Το λυκοπένιο έχει αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες κι έχει αποδειχθεί ότι ενδυναμώνει το δέρμα απέναντι στις βλάβες που προκαλούνται από την ηλιακή ακτινοβολία. Μια ανασκόπηση του 2023 από 21 μελέτες των Zhang X, Zhou Q, Qi Y και άλλων ειδικών με τίτλο «The effect of tomato and lycopene on clinical characteristics and molecular markers of UV-induced skin deterioration: A systematic review and meta-analysis of intervention trials» που δημοσιεύθηκε online, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ντομάτες και τα συμπληρώματα λυκοπενίου μείωσαν την ερυθρότητα της επιδερμίδας και τη μελάγχρωση, αποτρέποντας τις βλάβες που προκαλούνται από την υπεριώδη ακτινοβολία στο δέρμα, αλλά και τη φωτογήρανση.

Πηγή: Vita.gr