Τρεις συλλήψεις για τις μαχαιριές στον πατέρα του Γιαμάλ – Ποια είναι τα αίτια της δολοφονικής επίθεσης…

Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ δέχτηκε δολοφονική επίθεση με μαχαίρι την Τετάρτη το βράδυ στη Βαρκελώνη, σε μια είδηση που προκάλεσε σοκ.

Ο Μουνίρ Νασράουι δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι σε πάρκινγκ στην περιοχή Ματαρό της Βαρκελώνης, όπου και διαμένει και παραλίγο να χάσει τη ζωή του.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και έχει προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις δραστών που φαίνεται να σχετίζονται με την επίθεση, ενώ τονίζεται ότι ο Μουνίρ Νασράουι δέχθηκε περισσότερες από μία μαχαιριές, οι οποίες τον έστειλαν σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Αν και οι πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε το «Relevo» τον ήθελαν να έχει επιστρέψει σπίτι και του να αναρρώνει, εντούτοις παραμένει στο Καν Ρουτί της Μπανταλόνα, η κατάστασή του πλέον έχει σταθεροποιηθεί και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Αξίζει να σημειωθεί πως κομβικός ήταν ο ρόλος των κατοίκων της περιοχής που συνέβαλαν τα μέγιστα προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να συλληφθούν.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθεί είναι πως αιτία της επίθεσης στον Μουνίρ Νασράουι ήταν ένας καβγάς που ξέσπασε νωρίτερα μέσα στην Τετάρτη (14/08), όταν ο πατέρας του Γιαμάλ έβγαλε τον σκύλο της οικογένειας βόλτα και δέχθηκε νερό από ένα μπαλκόνι.

Τελικά το φυτίλι της έντασης ανάμεσα στον ίδιο και τους ενοίκους της πολυκατοικίας δεν άναψε μετά από την άμεση παρέμβαση της δημοτικής αστυνομίας που βρισκόταν στη συνοικία Ροκαφόντα. Παρόλα αυτά το βράδυ της ίδια μέρας, ο πατέρας του Γιαμάλ δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι και τραυματίστηκε μετά από πολλές μαχαιριές.

🎥🚨 The moment of Lamine Yamal’s father arguing this afternoon with some neighbours and the moment when police arrives. pic.twitter.com/39oSDPUX0T

— Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) August 14, 2024