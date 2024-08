Γιατί ένας σκύλος καλωσόρισε τους αθλητές της Νότιας Κορέας μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο αεροδρόμιο;

Ένα ξεχωριστό καλωσόρισμα περίμενε τους αθλητές της Νότιας Κορέας, μετά την επιστροφή τους από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αρχές της χώρας προκειμένου να μειώσουν την είσοδο κοριών, επιστράτευσαν τον Ceco, έναν αξιολάτρευτο σκύλο, ο οποίος είναι σε θέση να μυρίσει εάν κάποιος φέρει επάνω του τα μικροσκοπικά έντομα.

Ο Ceco είναι ένα beagle δύο ετών, ο μοναδικός σκύλος στη Νότια Κορέα που έχει εκπαιδευτεί για να ανιχνεύει την οσμή των φερομονών, των χημικών ουσιών που απελευθερώνουν οι κοριοί.

South Korea has deployed Ceco, a bedbug-sniffing dog, at Incheon International Airport to lower the chances of the tiny insects arriving in the country, as athletes, officials and fans return from the Paris Olympics https://t.co/M0rtPSxjeJ pic.twitter.com/akbdzPXj86

— Reuters (@Reuters) August 12, 2024