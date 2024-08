Άρση του αποκλεισμού στρατιωτικής βάσης στη Γερμανία μετά τις υποψίες για σαμποτάζ - Τι λέει το ΝΑΤΟ

Αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ στην πόλη Γκελζενκίρχεν στη Γερμανία δεν σφραγίσθηκε νωρίτερα σήμερα, δήλωσε εκπρόσωπος της Συμμαχίας στη γερμανική πόλη, διευκρινίζοντας ότι μόνο το επίπεδο ασφαλείας αυξήθηκε έπειτα από μια ύποπτη περίπτωση δολιοφθοράς σε γερμανική βάση στην κοντινή Κολωνία.

«Η βάση (σ.σ. στο Γκελζενκίρχεν) δεν σφραγίσθηκε ποτέ. Ελέγξαμε το νερό, είναι εντάξει και υπάρχει πρόσβαση στη βάση», είπε ο εκπρόσωπος.

Ένας εκπρόσωπος του γερμανικού στρατού είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η βάση στο Γκελζενκίρχεν είχε σφραγιστεί.

Νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών ΜΜΕ, μια γερμανική αεροπορική βάση, που βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο της Κολωνίας, σφραγίσθηκε καθώς οι αρχές ερευνούν ενδεχόμενο ποινικό αδίκημα που σε σχέση με το σύστημα υδροδότησης, για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι υπέστη σαμποτάζ.

