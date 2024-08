Blake Lively: Το κρυμμένο μήνυμα πίσω από το εντυπωσιακό μανικιούρ της

Η Blake Lively τον τελευταίο καιρό πραγματοποιεί μερικές από τις πιο iconic εμφανίσεις ολόκληρης της καριέρας της -μετά την εποχή του θρυλικού Gossip Girl εννοείται-, αφού προωθεί τη νέα της ταινία, It Ends With Us, που αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Colleen Hoover “Τελειώνει με Εμάς” που κυκλοφορεί και στα ελληνικά (εκδόσεις Διόπτρα). Η διάσημη ηθοποιός βρέθηκε στη Νέα Υόρκη κι έκτοτε δεν έχουμε σταματήσει να κοιτάμε τις φωτογραφίες της εκδήλωσης με το συγκλονιστικό της look.

Το outfit της ήταν εμπνευσμένο από τον χαρακτήρα της στην ταινία -η Blake Lively υποδύεται τη Lily Blossom Bloom που έχει δικό της ανθοπωλείο και γνωρίζει έναν γοητευτικό νευροχειρουργό, αλλά αρχίζει να βλέπει πάνω του σημάδια που τής θυμίζουν την προβληματική σχέση των γονιών της-, ενώ το ίδιο ισχύει και για το συγκλονιστικό μανικιούρ της.

Για την πρεμιέρα, η Blake Lively φόρεσε ένα υπέροχο φόρεμα από Versace με ένα εντυπωσιακό mix μωβ, πράσινου, κίτρινου και μπλε, διακοσμημένου με πεταλούδες. Κι αν αυτό το φόρεμα σας φαίνεται κάπως… οικείο, να σας θυμίσουμε ότι το είχε φορέσει και η Britney Spears στη επίδειξη μόδας του οίκου Versace για την Άνοιξη του 2003 (ναι, ήταν το ίδιο φόρεμα!).

Ενώ το όλο της ντύσιμο ήταν εκπληκτικό, τα μάτια μας ήταν κολλημένα στο μανικιούρ της, το οποίο ήταν ασορτί με το φόρεμά της. Αντλώντας έμπνευση από το σχέδιό του, λοιπόν, τα νύχια της Blake Lively είχαν κοντό μέγεθος και squoval σχήμα (δηλαδή, ένας συνδυασμός του τετράγωνου και του οβάλ) και βάφτηκαν με ένα γαλακτερό/ροζ χρώμα στη βάση, ενώ πάνω τους ζωγραφίστηκαν διάφορες μικροσκοπικές πολύχρωμες πεταλούδες και άνθη.

Το μανικιούρ επιμελήθηκε η celebrity nail artist Elle Gerstein, η οποία επιβεβαίωσε μέσα από ένα δελτίο τύπου ότι η έμπνευση για αυτό το look ήταν η Britney Spears. «Εμπνευστήκαμε από την εμφάνιση της διάσημης τραγουδίστριας στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και τα νύχια παρουσιάζουν το απόλυτο σύμβολο της αναγέννησης: τον «φύλακα» των κήπων, την πεταλούδα» ανέφερε η ίδια μιλώντας για το κρυμμένο μήνυμα του μανικιούρ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι τα σχέδια των πεταλούδων και των λουλουδιών έγιναν από την ίδια τη Blake Lively!

Για να πετύχει το εκπληκτικό αυτό nail look, η Elle Gerstein αρχικά εφάρμοσε μια στρώση του GelColor Stay Classic Base Coat από OPI. Έπειτα, έβαλε δύο στρώσεις από το OPI Switch στην απόχρωση Portrait Mode. Τα λουλούδια έγιναν με τις αποχρώσεις Stop at Nothin’, Lookin Cute-icle και I can buy myself violets, ενώ η απόχρωση Alpine Snow -όλα επίσης από OPI- χρησιμοποιήθηκε για τις κουκκίδες στο κέντρο των λουλουδιών. Το mani ολοκληρώθηκε με μία στρώση από το Stay Shiny Top Coat της OPI και το αποτέλεσμα ήταν του ονείρου!

Πηγή: Vita