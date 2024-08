Ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχάιλο Ποντόλιακ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία πρέπει να αναγκαστεί να συμμετάσχει σε μια ειρηνευτική σύνοδο, αφού δεν θα το έκανε οικειοθελώς.

Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο Ποντόλιακ είπε ότι μια από τις μεθόδους εξαναγκασμού είναι οι ενέργειες στο πεδίο της μάχης, αναφερόμενος στην άνευ προηγουμένου εισβολή των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

«Οι απλές εκκλήσεις προς τη Ρωσία δεν έχουν αποτέλεσμα, μόνο ένα σύνολο εργαλείων εξαναγκασμού θα έχει», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε σήμερα ότι η χώρα του απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία, καθώς συνεχίζεται η άνευ προηγουμένου εισβολή ουκρανικών δυνάμεων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.

«Αποδείξαμε για ακόμη μια φορά ότι, σε οποιαδήποτε κατάσταση, εμείς οι Ουκρανοί μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας, μπορούμε να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας και την ανεξαρτησία μας», τόνισε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε απόψε.

Today, in a special meeting, we discussed new decisions and legislative initiatives that we are preparing for August, which will undoubtedly strengthen our state, our defense, and our society.

