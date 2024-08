Λιλ Γουέιν: Σε δημοπρασία παλιό σημειωματάριο του ράπερ για 5 εκατομμύρια δολάρια

O Λιλ Γουέιν, του οποίου μεγάλος θαυμαστής είναι και ο πρωθυπουργός της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ από τότε που ο ράπερ επισκέφθηκε τη χώρα το 2020, έχει και πάλι την προσοχή μας. Ο ίδιος αυτός πρίγκιπας φημολογείται πως θα εντάξει στη συλλογή του ένα παλιό σημειωματάριο του γνωστού ράπερ που βρέθηκε πρόσφατα και θα πωληθεί σε δημοπρασία σε τιμή εκκίνησης τα πέντε εκατομμύρια δολάρια.

Οι σελίδες του σημειωματάριου αυτού εμπεριέχουν στίχους του Λιλ Γουέιν από όταν ήταν 17 ετών περί την δεκαετία του ’90. Μεταξύ άλλων συναντά κανείς στίχους των τραγουδιών «Grown Man» από το άλμπουμ «Tha Carter II», καθώς και το «We on Fire» των Hot Boys και ένα σκίτσο του καλλιτέχνη.

Lil Wayne’s old lyric notebook from the 90s is up for sale for $5 million‼️👀

This comes after a years-long legal battle to determine ownership📓 pic.twitter.com/g0q7WK8cPd

— RapTV (@Rap) August 5, 2024