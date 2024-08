Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (11/08) στις εγκαταστάσεις του κατεχόμενου από τη Ρωσία πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ήταν που άναψαν τη φωτιά που καίει στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού, ενώ οι φλόγες ήταν ορατές από εδάφη που ελέγχονται από το Κίεβο.

Zelensky: Russia started a fire at the Zaporizhia nuclear power plant, for now the radiation levels are normal pic.twitter.com/k3fMigV7YG

— Mossad Commentary (@MOSSADil) August 11, 2024