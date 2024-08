Το να μυρίζετε σαν σκύλος, ενδεχομένως σύντομα να αποτελεί κομπλιμέντο, ιδίως εάν από επάνω σας αναβλύζει η μυρωδιά του νέου αρώματος των Dolce & Gabbana που απευθύνεται αποκλειστικά σε σκύλους.

Ο ιταλικός οίκος μόδας ανακοίνωσε την 1η Αυγούστου το λανσάρισμα του νέου αρώματος με το όνομα Fefé, το οποίο κοστίζει 100 δολάρια και είναι για όσους θέλουν να κακομάθουν λίγο περισσότερο τα λατρεμένα τους κατοικίδια.

Το όνομα του αρώματος προέρχεται από το όνομα του σκύλου του Domenico Dolce, συνιδρυτή της εταιρείας μόδας. Το Fefé υπόσχεται ένα «απαλό και ντελικάτο» άρωμα που φτιάχτηκε για να δουλεύεται απαλά στο τρίχωμα και να χαρίζει στο τετράποδό σας «μια στιγμή αρωματικής περιποίησης».

Δείτε το βίντεο:

Introducing #DGFefé, the first fragrance mist for dogs by #DolceGabbana.

Discover more at https://t.co/AH8O2btGfF

No animals were mistreated during the making of this campaign. Their safety was fully protected.#DGBeauty pic.twitter.com/chYveXgkUC

— Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) August 1, 2024