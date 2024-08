Η Google απέσυρε την αμφιλεγόμενη διαφήμιση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες αφού οι επικριτές την κατηγόρησαν επειδή απεικόνιζε αυτό που αποκαλούσαν μια ζοφερή εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης.

Η διαφήμιση έδειχνε έναν πατέρα που χρησιμοποιούσε το chatbot της Google Gemini AI για να βοηθήσει την κόρη του να γράψει μια επιστολή θαυμαστή στην Αμερικανίδα Ολυμπιονίκη του στίβου Sydney McLaughlin-Levrone.

Αλλά πολλοί στο διαδίκτυο αναρωτήθηκαν γιατί η Google θα ήθελε να αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα ενός παιδιού με λέξεις γραμμένες από έναν υπολογιστή.

Η Google αρχικά υπερασπίστηκε τη διαφήμιση, η οποία προβλήθηκε σε διαλείμματα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, λέγοντας ότι έδειχνε πώς ο Gemini μπορούσε να προσφέρει ένα «σημείο εκκίνησης» για ένα κείμενο. Όμως την Παρασκευή, η εταιρεία άλλαξε πορεία.

Οι επικριτές αναρωτιούνται γιατί η Google θέλει να αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα ενός παιδιού με λέξεις γραμμένες από υπολογιστή

«Ενώ η διαφήμιση δοκιμάστηκε πολύ πριν από την προβολή, δεδομένων των σχολίων, αποφασίσαμε να αφαιρέσουμε σταδιακά τη διαφήμιση από την εναλλαγή των Ολυμπιακών Αγώνων», δήλωσε εκπρόσωπος της Google σε δήλωση.

Το παράδειγμα της Apple

Η διαφήμιση σηματοδότησε μια εντυπωσιακή απώλεια για τον τεχνολογικό γίγαντα, ο οποίος έχει τοποθετήσει το Gemini ως την απάντησή του στο ανταγωνιστικό ChatGPT του OpenAI και εργάζεται για να ενσωματώσει την τεχνολογία AI σε όλη τη σειρά προϊόντων του, συμπεριλαμβανομένης της Αναζήτησης Google και του Gmail.

Και υπογράμμισε έναν ευρύτερο φόβο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να αφαιρέσει θέσεις εργασίας από ανθρώπους σε δημιουργικούς τομείς, όπως συγγραφείς, μουσικούς και εικαστικούς καλλιτέχνες.

Η Apple αντιμετώπισε παρόμοιες αντιδράσεις νωρίτερα φέτος όταν κυκλοφόρησε μια διαφήμιση που έδειχνε σύμβολα της ανθρώπινης δημιουργικότητας – δοχεία μπογιάς, μουσικά όργανα, μια γλυπτική προτομή ενός ανθρώπινου κεφαλιού – να συνθλίβονται από μια γιγαντιαία υδραυλική πρέσα και να αντικαθίστανται από ένα iPad Pro, υπό τους ήχους του «All I Ever Need Is You» των Sonny & Cher.

Η Apple ζήτησε γρήγορα συγγνώμη που «έχασε το στόχο» με τη διαφήμιση.

Πηγή: ΟΤ