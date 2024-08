Ανανέωσε με την Μπάγερν Μονάχου ο Έντουαρντς (pic+vid)

«Βαυαρός» παραμένει ο Κάρσεν Έντουαρντς.

Ο MVP των τελικών του γερμανικού πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν υπέγραψε διετή επέκταση συμβολαίου στην Μπάγερν Μονάχου κι έτσι ο πρώην παίκτης της Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την φανέλα των Βαυαρών.

Μάλιστα, η εικόνα τους στους περσινούς τελικούς του χάρισε, σε μεγάλο βαθμό, τη παραμονή τους στους Πρωταθλητές Γερμανίας.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος θα φορά τη φανέλα της γερμανικής ομάδας έως το 2026 έχει 9,7 πόντους, 1,5 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ και 0,7 κλεψίματα μέσο όρο στις δύο σεζόν στη Euroleague, την πρώτη χρονιά με τη Φενερμπαχτσέ (2022-23) και τη δεύτερη με την Μπάγερν (2023-24).

Our Playoffs Topscorer (17 PPG in 27 MIN, 42% 3FG) and Finals MVP Carsen @Cboogie_3 Edwards stays in Munich! He had 29 PTS in the decisive game for the championship. #FCBB #Roster pic.twitter.com/XS9m9m9jzl

We are kicking off the weekend with some great news: Our Finals MVP @Cboogie_3 has extended his contract with us! 🥳#FCBB #Edwards #Kaderupdate @EuroLeague @Eurohoopsnet @BoilerBall

— 🏆 Deutscher Meister 🏆 (@FCBBasketball) August 2, 2024