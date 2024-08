Ένας αξέχαστος Αύγουστος στην πόλη με σινεμά, βόλτες σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, χάρη στο Go For More!

Όποιος θεωρεί πως ο Αύγουστος στην πόλη δεν συγκρίνεται με αυτόν στο νησί, μάλλον δεν έχει ζήσει την Αθήνα τον Αύγουστο, δηλαδή την περίοδο που η πρωτεύουσα αδειάζει από κόσμο, κατεβάζει ρυθμούς, ησυχάζει και είναι στα καλύτερά της. Ναι, η Αθήνα τον Αύγουστο μεταμορφώνεται και σε προσκαλεί να την εξερευνήσεις, να την ερωτευτείς ξανά, παριστάνοντας για λίγο τον τουρίστα στην πόλη σου. Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει πως αν είσαι ένας από αυτούς που μείναν πίσω και δεν έβαλαν ακόμη πλώρη για κάποιο νησί του Αιγαίου, μπορείς να περάσεις αξέχαστες στιγμές, παρέα με αγαπημένα σου πρόσωπα ή και σόλο, χάρη στο πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας. Χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, όχι μόνο θα απολαύσεις νέες εμπειρίες που θα κάνουν πιο συναρπαστικό το καλοκαίρι σου, αλλά θα συγκεντρώσεις και Go For More πόντους. Γιατί Go For More σημαίνει περισσότερο καλοκαίρι, ακόμα και στην πόλη!

Καλοκαίρι στην Αθήνα σημαίνει ραντεβού στα σινεμά με την παρέα για φρεσκοψημένο ποπ κορν, μπύρα ή λεμονάδα και λαμπερές προβολές που μας «ταξιδεύουν» μέσα από τη μεγάλη οθόνη. Και φέτος, όλον τον Αύγουστο έχεις τη δυνατότητα να απολαύσεις αξέχαστες κινηματογραφικές βραδιές με τους φίλους σου, επιλέγοντας κινηματογράφους της Αττικής και κερδίζοντας το 10% της αξίας της συναλλαγής σου σε Go For More πόντους. Αρκεί, βέβαια, να χρησιμοποιήσεις τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας για την έκδοση των εισιτηρίων σου, στα φυσικά ή τα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Μήπως θέλεις να ζήσεις κάτι διαφορετικό, όπως μία περιήγηση σε έναν αρχαιολογικό χώρο ή μία επίσκεψη σε κάποιο από τα εμβληματικά μουσεία της πόλης; Κλείσε το εισιτήριό σου, στα ταμεία ή τα ηλεκτρονικά εκδοτήρια επιλεγμένων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας και κέρδισε 20% της αξίας της συναλλαγής σου σε Go For More πόντους. Έτσι, απολαμβάνεις, ζεις νέες εμπειρίες και κερδίζεις κάθε φορά.

Μην χάνεις άλλο χρόνο, λοιπόν! Επωφελήσου από τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας και απόλαυσε τον Αύγουστο κάνοντας διακοπές στην πόλη και ζώντας εμπειρίες που θα κάνουν το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο!

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές επισκεφθείτε το nbg.gr