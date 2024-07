«Όταν μου έδειξε το ρούχο, νόμιζα ότι αστειευόταν»: Μισούσε η Κάρι Φίσερ το μπικίνι της πριγκίπισσας Λέια;

Ένα χρυσό μπικίνι που φορούσε η ηθοποιός Κάρι Φίσερ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Επιστροφή των Τζεντάι», του τρίτου μέρους της αρχικής τριλογίας του Star Wars, πωλήθηκε έναντι 175.000 δολαρίων.

Το αμφιλεγόμενο σύνολο, το οποίο η Φίσερ φορούσε ως πριγκίπισσα Λέια στα γυρίσματα της ταινίας του 1983, πουλήθηκε την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας χολιγουντιανών κειμηλίων που διοργάνωσε ο οίκος Heritage Auctions με έδρα το Ντάλας.

Το σύνολο, το οποίο αποτελείται από επτά κομμάτια και αξεσουάρ, -το οποίο είναι «από τα πιο αξιομνημόνευτα στο franchise του Star Wars», σύμφωνα με τον κατάλογο της κλήρωσης- περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα βραχιόλι, δύο δαχτυλίδια για τους γοφούς και ένα στηθόδεσμο.

And one of the most memorable costumes in film history–the Carrie Fisher «Princess Leia» production- made bikini; *THE* gold bikini–just sold for $175,000. https://t.co/dtac8J5qpo pic.twitter.com/b7aZoctCcm

