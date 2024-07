Νέο ψηφιακό βραχυκύκλωμα πλήττει την Τρίτη τις υπηρεσίες της Microsoft, λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά το μπλακάουτ σε εκατομμύρια υπολογιστές Windows σε όλο τον κόσμο.

Η εταιρεία ανέφερε ότι ορισμένες υπηρεσίες της σταμάτησαν να λειτουργούν στις 16.15 ώρα Ελλάδας.

Από εκείνη την ώρα, χρήστες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης στις εφαρμογές γραφείου 365 -συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους-, στο Xbox Live και ορισμένες λειτουργίες του υπολογιστικού νέφους Azure.

«Ερευνούμε αναφορές για προβλήματα που αφορούν τις υπηρεσίες της Microsoft σε παγκόσμιο επίπεδο» ανέφερε η εταιρεία στο X.

«Πολλαπλές ομάδες μηχανικών εργάζονται για τη διάγνωση και επίλυση του προβλήματος. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν το ταχύτερο».

We’re currently investigating access issues and degraded performance with multiple Microsoft 365 services and features. More information can be found under MO842351 in the admin center.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) July 30, 2024