Το δικαίωμα έφεσης εξετάζουν οι Καναδοί μετά τη «βαριά» τιμωρία που επιβλήθηκε από την FIFA στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου αλλά και στο προπονητικό team της με την κατηγορία της κατασκοπείας αντίπαλης ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η υπόθεση αφορά σε «κατασκοπεία» μέσω drone της προπόνησης της Νέας Ζηλανδίας, λίγες ημέρες πριν την αναμέτρησή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024».

Πριν από μερικές ημέρες η Ολυμπιακή Επιτροπή της Νέας Ζηλανδίας κατέθεσε επίσημη διαμαρτυρία στη ΔΟΕ και τη FIFA, καταγγέλλοντας ότι την ώρα της προπόνησης της δικής της ποδοσφαιρικής ομάδας γυναικών πάνω από το προπονητικό της κέντρο πετούσε drone που κατέγραφε τα όσα γίνονταν στον αγωνιστικό χώρο. Σημειώνεται ότι ο Καναδάς κέρδισε με 2-1.

H Ολυμπιακή Επιτροπή του Καναδά έκανε γνωστό ότι εξετάζει την περίπτωση έφεσης κατά της απόφασης αφαίρεσης έξι βαθμών της FIFA στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου. «Εξετάζουμε το δικαίωμα έφεσης σχετικά με την αφαίρεση έξι βαθμών για την γυναικεία ομάδα στο ολυμπιακό τουρνουά ποδοσφαίρου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η καναδική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Η Canada Soccer δήλωσε ότι διερευνά πώς θα μπορούσε να ασκήσει την έφεση κατά της ποινής των έξι βαθμών, η οποία άφησε τον Καναδά με μείον τρεις βαθμούς στον όμιλο Α, με δύο αγώνες να απομένουν.

Είναι προγραμματισμένο να παίξει με τη Γαλλία αργότερα την Κυριακή.

Υπενθυμίζεται ότι η αφαίρεση των έξι βαθμών από την κατάταξη του Ολυμπιακού τουρνουά καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη διάκριση της ομάδας στη φετινή διοργάνωση. Αποκλεισμός ενός έτους έχει επιβληθεί και στην προπονήτρια της ομάδας, Μπεβ Πρίστμαν. Η ίδια δήλωσε σοκαρισμένη, ενώ έχει ήδη απομακρυνθεί από την ομοσπονδία της χώρας.

Ανάλογη ποινή ενός έτους επιβλήθηκε και σε δύο αξιωματούχους της καναδικής ομάδας, τον Τζόζεφ Λομπάρντι και την Τζαζμίν Μάντερ. Εκτός από την αφαίρεση βαθμών και τους αποκλεισμούς, η FIFA επέβαλε πρόστιμο 200.000 ευρώ.

Πρώην παίκτριες εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξή τους στην Ολυμπιακή ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών μετά την αφαίρεση των έξι βαθμοί για το σκάνδαλο με το drone, το οποίο επέφερε τεράστιο πλήγμα στις ελπίδες τους να υπερασπιστούν με επιτυχία το χρυσό τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Furious. Fuming. Sad. Heartbroken. These players don’t deserve this. They’ve been let down by so many of their own people, not just NT staff.

Standing with these players and every player that has ever been part of this program, and worked so hard to build it, not tear it down.

— Stephanie Labbé (@stephlabbe1) July 27, 2024