Ντρισμπιώτη: «Τυχερή και μόνο που ήμουν παρούσα» (pic)

Τα συναισθήματά της για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων μοιράστηκε με ανάρτησή της η σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

Σε πελάγη ευτυχίας η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφραστεί η δύναμη των συναισθημάτων που ζήσαμε χθες. Σίγουρα ένα από τα πιο όμορφα συναισθήματα είναι ότι όλο αυτό το ζήσαμε όλοι μαζί. Αισθάνομαι τυχερή και μόνο που ήμουν παρούσα σε αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Από σήμερα το πρωί, γεμάτοι ευγνωμοσύνη και έχοντας πάρει πολλή δύναμη προσγειωνόμαστε στην όμορφη πραγματικότητα και μετράμε αντίστροφα προς τον πραγματικό σκοπό για τον οποίο βρισκόμαστε στο Παρίσι: Να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, ο καθένας για το όνειρό του, αλλά και όλοι μαζί για όλα αυτά και όλους αυτούς που μας έφτασαν ως εδώ. See you at Pont d’Iena!», ανέφερε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του βάδην.

Δείτε την ανάρτησή της: