Έπειτα από ημέρες σιωπής και δεκάδες εικασίες για την μεταξύ τους σχέση, φαίνεται πως η Κάμαλα Χάρις θα λάβει και την ευχή του Μπαράκ Ομπάμα για την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως η Χάρις έχει ήδη λάβει την υποστήριξη τουλάχιστον του 64% των αντιπροσώπων του Δημοκρατικού κόμματος.

Σύμφωνα με το NBC —επικαλούμενο τέσσερις πηγές— ο Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ υποστηρίζουν την υποψηφιότητα της Χάρις, αφού η αντιπρόεδρος εδραίωσε την υποστήριξη του κόμματός της μετά την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από την εκλογική κούρσα.

Ο Ομπάμα βρίσκεται σε τακτική επαφή με την Κάμαλα Χάρις και κατ’ ιδίαν έχει υποστηρίξει πλήρως την υποψηφιότητά της, αναφέρει το δημοσίευμα.

«Οι βοηθοί του Ομπάμα και της Χάρις έχουν επίσης συζητήσει να κανονίσουν να εμφανιστούν οι δυο τους μαζί στην προεκλογική εκστρατεία, αν και δεν έχει οριστεί ημερομηνία», ανέφεραν πηγές στο NBC.

Τη Δευτέρα μια έρευνα του AP έδειξε ότι η Χάρις είχε λάβει την υποστήριξη περισσότερων από 2.200 αντιπροσώπων των Δημοκρατικών μέσα σε 24 ώρες από την υποστήριξή της από τον Τζο Μπάιντεν. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 64% των αντιπροσώπων, ξεπερνώντας άνετα τους 1.976 που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί το χρίσμα στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας στο συνέδριο του κόμματος τον επόμενο μήνα.

Αυτό σημαίνει ότι η Κάμαλα Χάρις είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι η υποψήφια πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος και θα αντιμετωπίσει τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου. Μέχρι στιγμής κανένας άλλος δεν έχει προσέλθει να την αμφισβητήσει για το χρίσμα.

Η υποστήριξη του Ομπάμα θα αποτελούσε μια υποστήριξη υψηλού προφίλ για την Κάμαλα Χάρις, καθώς είναι ένα από τα μόνα κορυφαία στελέχη του κόμματος που δεν την έχει υποστηρίξει ακόμη δημοσίως.

Μια πηγή δήλωσε στο NBC ότι ο Ομπάμα δεν ήθελε να επισκιάσει τη στιγμή του Τζο Μπάιντεν – να παραδώσει επίσημα τα ηνία της εκστρατείας του 2024 στην Χάρις και να καθορίσει την ατζέντα του για τους υπόλοιπους έξι μήνες της θητείας του. Αν και ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει την Κυριακή με επιστολή που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπάιντεν αναρρώνει από την Covid-19 και καθυστέρησε να απευθυνθεί στη χώρα για το θέμα μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

For the next six months, I’ll be focused on my job as your president.

Here’s what lies ahead. pic.twitter.com/hM06nZtV8V

— President Biden (@POTUS) July 25, 2024