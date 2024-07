Καλοκαίρι στην Αθήνα: Απολαυστικές εμπειρίες από τα Ζαχαροπλαστεία Κωνσταντινίδης για να γευτείς την πιο γλυκιά πλευρά της πόλης

Όταν αναφέρω πως κάθε Αύγουστο παραμένω από επιλογή στην Αθήνα, αντί να βάζω πλώρη για κάποιο νησί, οι άλλοι συνήθως σπεύδουν να με… συνετίσουν, έχοντας συγχρόνως μία έκφραση γνήσιας απορίας και ρωτώντας, «καλά πώς αντέχεις». Ωστόσο, όσοι απορούν μαζί μου δεν ξέρουν τι χάνουν, εγκαταλείποντας την πόλη στο «πικ» της, σε μία περίοδο που κατεβάζει ταχύτητα, ησυχάζει και μπορείς επιτέλους να τη χαρείς, να τη ζήσεις ξέγνοιαστα, κινηματογραφικά, σαν να βρίσκεται ο Ρένος Χαραλαμπίδης στην καρέκλα του σκηνοθέτη της ζωής σου.

Και μιλώντας εκ πείρας, η άδεια, καλοκαιρινή Αθήνα έχει μία γλυκιά πλευρά, την οποία κάθε γνήσιος Αθηναίος αξίζει να γευτεί έστω μία φορά. Αρκεί, βέβαια, να ξέρει πώς θα αξιοποιήσει τον χρόνο του, αλλά και ποια μέρη θα επισκεφθεί. Φυσικά, δεν εννοώ μόνο τα κρυφά κολπάκια στο Σούνιο ή τα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, τα συνοικιακά θερινά σινεμά ή τα δυσεύρετα αυθεντικά καφενεία του κέντρου που έχουν ξεμείνει στα μέσα των 80’s. Αναφέρομαι στον προορισμό που «απογειώνει» γευστικά και δροσίζει κάθε σπιτική μάζωξη, κάθε me time απόγευμα που θέλεις να κάνεις λίγη παρέα στον εαυτό σου.

Παρακάτω, λοιπόν, έχω συγκεντρώσει μερικές καλοκαιρινές εμπειρίες που θα σε πείσουν πως η unpopular επιλογή «Αθήνα τον Αύγουστο» μπορεί να γίνει πολύ πιο απολαυστική από όσο πιστεύεις. Διότι, θα «σφραγιστεί» με τη γεύση των γλυκών και των παγωτών που σου προσφέρουν τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και κάπως έτσι, θα μετατραπεί σε μία γλυκιά, ανεξίτηλη ανάμνηση την οποία θα θέλεις να ξαναζήσεις.

Οργάνωσε ένα παρεΐστικο BBQ στον κήπο ή το μπαλκόνι σου

Ναι, δεν περίμενες από εμένα να σου πω πως το καλοκαίρι τα σπιτικά BBQ έχουν την τιμητική τους. Ωστόσο, είμαι εδώ για να σου επισημάνω πως είναι η πιο λαχταριστή, foodie αφορμή για να δώσετε αποχαιρετιστήριο ραντεβού με τους φίλους σου, πριν τραβήξει ο καθένας για τον προορισμό των καλοκαιρινών διακοπών του. Αν έχεις μεγάλο κήπο, μπαλκόνι ή βεράντα και φυσικά, την απαραίτητη ψησταριά, μάλλον θα είσαι εκείνος που, εκτός από τον ρόλο του οικοδεσπότη, θα αναλάβει και το πόστο του ψήστη. Όπως και να έχει, μην ξεχάσεις εκτός από τα ορεκτικά, το κρέας και τις μπύρες να προμηθευτείς ένα οικογενειακό ταψί με αφράτη, μυρωδάτη πορτοκαλόπιτα, το οποίο θα σερβίρεις ως επιδόρπιο σε κομμάτια και σε συνδυασμό με μία -γενναία- μπάλα παγωτό.

Αναβάθμισε την ταράτσα σου στο πιο cozy θερινό σινεμά της πόλης

Τα θερινά σινεμά της πόλης είναι τα καταφύγια όσων μένουν στην Αθήνα τον Αύγουστο και ειδικά όταν δεν μαζεύουν ορδές τουριστών. Παρόλα αυτά, λίγα πράγματα συγκρίνονται με τη συναρπαστική, comfy εμπειρία θέασης που θα ζήσεις μετατρέποντας την ταράτσα σου σε ένα cozy, υπαίθριο σινεμά. Στείλε μία πρόσκληση, λοιπόν, σε όσους φίλους έχουν ξεμείνει μαζί σου στην πρωτεύουσα, δείτε τι χρειάζεστε από εξοπλισμό ή με ποιους ευρηματικούς, DIY τρόπους θα στήσετε το δικό σας θερινό σινεμά και ετοιμαστείτε για την πιο cinematic, σπιτική βραδιά. Φρεσκοψημένο ποπ κορν βουτύρου, τραγανά τσιπς τορτίγιας με λιωμένο τυρί, homemade λεμονάδα και ζουμερή, σιροπιαστή σοκολατόπιτα από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (ιδανικά με παγωτό) είναι οι must επιλογές που δεν πρέπει να λείπουν από το… κυλικείο του θερινού σινεμά σας.

Μοιράσου τον ενθουσιασμό σου με έναν «μαραθώνιο» Ολυμπιακών Αγώνων

Η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων σου δημιουργεί ανυπομονησία; Μετράς τις ημέρες αντίστροφα για να δεις τον Τεντόγλου να… ίπταται ή μήπως είσαι φαν του Λευτέρη Πετρούνια; Βλέπεις, αν είσαι και εσύ ένας από εμάς που λαχταρούμε να δούμε τους πρωταθλητές της εθνικής αποστολής να γράφουν ιστορία , τότε αξίζει να μοιραστείς τον ενθουσιασμό και το πάθος σου με εκείνους που μπορούν να τον καταλάβουν. Πώς θα σου φαινόταν, λοιπόν, να καλέσεις φίλους ή συναδέλφους στο σπίτι και να απολαύσετε παρέα τις προσπάθειες της Ελλάδας για μία θέση στο βάθρο; Τι κι αν δεν είστε στο Παρίσι; Εσύ θα κάνεις κερκίδα στο σαλόνι σου, πανηγυρίζοντας τους πρωταθλητές μας και απολαμβάνοντας συγχρόνως μπουκιές από δροσερό εκμέκ με παγωτό. Αλήθεια, μπορείς να σκεφτείς κάτι καλύτερο;

Μετάτρεψε μία me time «ιεροτελεστία» σε μία μοναδική γευστική εμπειρία

Υπάρχουν κάποια απογεύματα του καλοκαιριού που αυτό το οποίο επιθυμείς όσο τίποτα άλλο είναι απλώς να αράξεις στο μπαλκόνι σου, να διαβάσεις λίγες σελίδες από το βιβλίο σου, να ακούσεις back to back επεισόδια από το αγαπημένο σου podcast, ενώ χαζεύεις το αττικό ηλιοβασίλεμα να βάφει με εντυπωσιακές, μενεξεδιές και πορτοκαλί αποχρώσεις τις πολυκατοικίες της πόλης. Είναι αυτές οι ανεκτίμητες, me time στιγμές που η ζωή σου θυμίζει όντως ταινία και εσύ θέλεις απλώς να πάρεις τον χρόνο σου ή να τον κάνεις να σταματήσει, για να απολαύσεις το γεγονός πως κάνεις τόσο καλή παρέα στον εαυτό σου. Βέβαια, αν θέλεις η εμπειρία αυτή να γίνει ακόμη καλύτερη, μην ξεχάσεις πριν τρυπώσεις στο σπίτι να πας μία επίσκεψη από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και να προμηθευτείς ένα τσουρέκι με παγωτό. Πρόκειται για μία μοναδική, πρωτόγνωρη γευστική εμπειρία που θα κάνει level up σε κάθε me time «ιεροτελεστία».

Αν υπάρχει κάτι που θέλω να κρατήσεις από το κείμενό μου, αυτό είναι να κλείνεις τα αυτιά σου σε όσους ισχυρίζονται πως πρέπει σώνει και ντε να εγκαταλείψεις την πόλη τον Αύγουστο για να περάσεις καλά και να απολαύσεις το καλοκαίρι σου. Έτσι και αλλιώς, όλοι ξέρουμε πως η Αθήνα «κρύβει» μοναδικές, απρόσμενες εκπλήξεις για όποιον ξέρει να ψάχνει. Και δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι πιο γλυκές από αυτές βρίσκονται στα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, τα οποία σου προσφέρουν γευστικές προτάσεις που συνδυάζουν την παράδοση με την απόλαυση του παγωτού.