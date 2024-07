Το κομμένο πόδι ενός σέρφερ που δέχτηκε επίθεση από καρχαρία ξεβράστηκε σε παραλία της Αυστραλίας.

Ο 23χρονος Kai McKenzie έκανε σέρφινγκ κοντά στο Port Macquarie στη Νέα Νότια Ουαλία (NSW) την Τρίτη (23/7), όταν ένας λευκός καρχαρίας τον δάγκωσε.

Αφού κατάφερε να φτάσει στην ακτή, ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας χρησιμοποίησε έναν αυτοσχέδιο επίδεσμο για να σταματήσει την αιμορραγία του, σύμφωνα με τις αρχές.

Το πόδι του ξεβράστηκε λίγο αργότερα και οι ντόπιοι το έβαλαν στον πάγο πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τώρα η ιατρική ομάδα αξιολογεί τις επιλογές επανακόλλησής του, σύμφωνα με το BBC.

Το νεαρό θύμα παραμένει σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι ίδιες ευχαρίστησαν τον αστυνομικό εκτός υπηρεσίας για την ταχεία ανταπόκρισή του στο περιστατικό.

«Χρησιμοποίησε το λουρί του σκύλου του ως επίδεσμο… και ουσιαστικά του έσωσε τη ζωή», δήλωσε ο Kirran Mowbray του NSW Ambulance.

Περιέγραψε τον McKenzie ως «ήρεμο» και «ικανό να μιλήσει» μετά την επίθεση. «Είναι απλά ένας πραγματικά γενναίος και θαρραλέος νέος», πρόσθεσε.

Ο McKenzie μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο αμέσως μετά το περιστατικό, προτού μεταφερθεί αεροπορικώς στο νοσοκομείο John Hunter.

Ο ερασιτέχνης σέρφερ είχε μόλις πρόσφατα αναρρώσει από έναν τραυματισμό στον αυχένα, ο οποίος τον ανάγκασε να διακόψει το αγαπημένο του χόμπι.

