Ένα πολιτικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών με την υποψηφιότητα του Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα, είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα εγκαταλείψει τελικά τον προεκλογικό αγώνα και πως οι επόμενες 48 με 72 ώρες θα κρίνουν και το τι θα αποφασίσει τελικά ο ίδιος.

Η επιμονή του να μην εγκαταλείπει τον αγώνα τον έχει απομονώσει από το κόμμα, με δεκάδες πλέον στελέχη να του ζητούν πλέον να κάνει πίσω μετά το φιάσκο του debate. Οι πιέσεις έχουν ενταθεί ακόμα περισσότερο τις τελευταίες ώρες που ανακοινώθηκε πως νοσεί με κορονοϊό.

Δεν είναι όμως μόνο οι Δημοκρατικοί που γυρνούν την πλάτη στον Τζο Μπάιντεν, αλλά και οι μεγάλοι χορηγοί του κόμματος.

Χαρακτηριστικό είναι, ότι σε συνάντηση μέσω Zoom, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του μήνα και αφού είχε διεξαχθεί το debate, μεταξύ των 75 πλουσιότερων πολιτικών δωρητών των Δημοκρατικών, μόνο ένας δήλωσε ότι πιστεύει πως ο Τζο Μπάιντεν πρέπει να παραμείνει στην κούρσα.

Όλοι οι υπόλοιποι, σύμφωνα με το CNBC, στο οποίο μίλησε ένας εκ των συμμετεχόντων στη συνάντηση, κατέστησαν σαφές ότι πίστευαν πως ο Μπάιντεν πρέπει να εγκαταλείψει τον προεκλογικό αγώνα, αν το κόμμα θέλει να νικήσει τον Τραμπ τον Νοέμβριο.

Μετά τη συνάντηση αυτή, μεγάλοι χρηματοδότες είτε του Μπάιντεν είτε του κόμματος συνολικά, έχουν ξεκινήσει εκστρατεία πίεσης με στόχο τους ανώτερους Δημοκρατικούς για να αποσυρθεί ο πρόεδρος.

Στόχος τους είναι να πείσουν τους νομοθέτες να καλέσουν δημοσίως τον Μπάιντεν να τερματίσει την εκστρατεία επανεκλογής του. Πολλοί από αυτούς τους δωρητές εξέθεσαν τις θέσεις τους σε αυστηρούς τόνους.

Όπως σημειώνει το CNBC, είπαν ότι, εάν ο Μπάιντεν αρνηθεί να εγκαταλείψει, δεν θα δώσουν χρήματα για να βοηθήσουν την επανεκλογή του, μέχρι οι δημοσκοπήσεις να δείξουν ότι είναι το ξεκάθαρο φαβορί για να νικήσει τον Τραμπ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η κατάρρευση της συγκέντρωσης χρημάτων του Μπάιντεν δεν σημαίνει απαραίτητα την καταστροφή του κόμματος.

Όπως προέκυψε, οι εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις, η πιθανή διάδοχος του Μπάιντεν σε περίπτωση που αποχωρήσει, έχουν αρχίσει να αποκτούν μεγάλη δυναμική.

Το δημοσίευμα αναφέρεται σε ένα ηλεκτρονικό διάγραμμα θέσεων για μια συναυλιακή εκδήλωση με την Καμάλα Χάρις στο Πίτσφιλντ της Μασαχουσέτης στις 27 Ιουλίου, όπου δείχνει ότι είναι σχεδόν sold out. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 100 δολάρια και φτάνουν μέχρι και τα 12.000 δολάρια, σύμφωνα με την πρόσκληση.

Harris hits the campaign trail under spotlight as Biden faces mounting pressure to drop out https://t.co/TQXz1CSUg7

— CNBC International (@CNBCi) July 19, 2024