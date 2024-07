Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «λανθασμένη» την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου των Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης, το οποίο έκρινε παράνομη την κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών από το 1967, ζητά τον άμεσο τερματισμό της και προσθέτει ότι οι ισραηλινοί εποικισμοί στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι ο εβραϊκός λαός δεν μπορεί να θεωρηθεί καταπατητής στα ιστορικά εδάφη του.

«Οι Εβραίοι δεν είναι καταπατητές της δικής τους γης», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στην πρώτη αντίδρασή του για την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου. «Καμία λανθασμένη απόφαση στη Χάγη δεν θα διαστρεβλώσει την ιστορική αλήθεια, καθώς η νομιμότητα των ισραηλινών οικισμών σε όλα τα εδάφη της πατρίδας μας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί», πρόσθεσε.

H ανάρτηση του Νετανιάχου στο Χ:

The Jewish people are not occupiers in their own land, including in our eternal capital Jerusalem nor in Judea and Samaria, our historical homeland. No absurd opinion in the Hague can deny this historical truth or the legal right of Israelis to live in their own communities in…

